https://ria.ru/20200626/1573522242.html
Путин сравнил математические формулы с хорошей музыкой
Президент РФ Владимир Путин сравнил математические формулы с хорошей музыкой и великолепно написанными картинами, призвав молодежь заниматься полезным и нужным... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:52
2020-06-26T15:52
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573519817_152:717:2517:2047_1400x0_80_0_0_687108a5b084381b733477853a179ce0.jpg
https://ria.ru/20191003/1559410265.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573519817_152:717:2517:2047_1400x0_80_0_0_687108a5b084381b733477853a179ce0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573519817_364:659:2215:2047_1400x0_80_0_0_3f74bc1aa69f84dc9b24defdce54c4c9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573519817_653:712:1988:2047_1400x0_80_0_0_30cfe905619ee3a3e5f11cc6cb80f997.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
сравнил математические формулы с хорошей музыкой и великолепно написанными картинами, призвав молодежь заниматься полезным и нужным делом для дальнейшего становления в профессиональной деятельности.
В пятницу Путин провел онлайн-встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
"Красивая математическая формула вызывает такой же восторг у тех, кто понимает, что это такое, как хорошая музыка либо великолепно написанная картина. Это чрезвычайно важная вещь, для того чтобы объединять вокруг этого своих единомышленников, заражать их вот этим величием и красотой математики, занять их полезным и нужным делом и помочь в собственном и в их становлении как будущих специалистов, которые нужны будут стране по самым разным направлениям деятельности", - сказал Путин.