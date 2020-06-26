Путин сравнил математические формулы с хорошей музыкой

"Красивая математическая формула вызывает такой же восторг у тех, кто понимает, что это такое, как хорошая музыка либо великолепно написанная картина. Это чрезвычайно важная вещь, для того чтобы объединять вокруг этого своих единомышленников, заражать их вот этим величием и красотой математики, занять их полезным и нужным делом и помочь в собственном и в их становлении как будущих специалистов, которые нужны будут стране по самым разным направлениям деятельности", - сказал Путин.