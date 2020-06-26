https://ria.ru/20200626/1573522180.html
В Южной Осетии еще 12 человек выздоровели после COVID-19
Двенадцать человек выздоровели после коронавируса в Южной Осетии, под наблюдением врачей остаются почти 90 заболевших, сообщила журналистам замглавы... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:52
2020-06-26T15:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
южная осетия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1400x0_80_0_0_e29573190361207b322e9409259de590.jpg
южная осетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1400x0_80_0_0_e29573190361207b322e9409259de590.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_320e0714a46dafa91d92d6a6301afa90.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_320:0:2368:2048_1400x0_80_0_0_8da689750775b49146a9ab6c875f40d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, южная осетия, общество
ЦХИНВАЛ, 26 июн - РИА Новости.
Двенадцать человек выздоровели после коронавируса
в Южной Осетии
, под наблюдением врачей остаются почти 90 заболевших, сообщила журналистам замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
"Из больницы выписаны 12 пациентов, выздоровевших после нового вируса COVID-19. Под наблюдением находятся 87 человек", - сказала Гаглоева.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии достигло 85. Выздоровели 64 человека.
Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля. Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.