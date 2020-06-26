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В Южной Осетии еще 12 человек выздоровели после COVID-19
Двенадцать человек выздоровели после коронавируса в Южной Осетии, под наблюдением врачей остаются почти 90 заболевших, сообщила журналистам замглавы... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:52
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, южная осетия, общество

В Южной Осетии еще 12 человек выздоровели после COVID-19

15:52 26.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЦХИНВАЛ, 26 июн - РИА Новости. Двенадцать человек выздоровели после коронавируса в Южной Осетии, под наблюдением врачей остаются почти 90 заболевших, сообщила журналистам замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
"Из больницы выписаны 12 пациентов, выздоровевших после нового вируса COVID-19. Под наблюдением находятся 87 человек", - сказала Гаглоева.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии достигло 85. Выздоровели 64 человека.
Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля. Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЮжная ОсетияОбщество
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