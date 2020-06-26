В Южной Осетии еще 12 человек выздоровели после COVID-19

"Из больницы выписаны 12 пациентов, выздоровевших после нового вируса COVID-19. Под наблюдением находятся 87 человек", - сказала Гаглоева.

Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля. Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.