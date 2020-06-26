Прокуратура выявила нарушения трудовых прав в "Саратовгорэлектротрансе"

"Прокуратурой вскрыты нарушения трудового законодательства, связанные с наличием задолженности перед Фондом социального страхования по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, допущено несоблюдение отраслевых соглашений, что приводило к переработке и занижению заработной платы. Продолжительность ежедневной работы (смены) водителей превышает установленные нормативы", - говорится в сообщении.

Также прокуратура выявила на предприятии конфликт интересов из-за родственных связей между одним из руководителей "СГЭТ" и перевозчиком, работающим на дублирующих маршрутах. По данным фактам ведомство внесло в адрес предприятия представление, а также возбудило дела по статьям КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" и "Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению".

Проверка показала, что на пяти дублирующих автобусных маршрутах в 2019-2020 годах выявлялись факты незаконного увеличения количества подвижного состава, в результате чего предприниматель дважды привлекался к административной ответственности, но, несмотря на это, руководством "СГЭТ" и мэрией исчерпывающие меры приняты не были. Более того, проверка показала, что этот перевозчик выпускал на рейс неисправные автобусы. В отношении предпринимателя возбуждены два административных дела, он оштрафован на 50 тысяч рублей.