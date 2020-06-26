Прокуратура выявила нарушения трудовых прав в "Саратовгорэлектротрансе"

САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области в ходе проверки выявила ряд нарушений трудовых прав работников муниципального унитарного производственного предприятия "Саратовгорэлектротранс", часть работников которого заявляли о намерении объявить итальянскую забастовку, сообщило надзорное ведомство региона.
Часть работников Кировского троллейбусного депо "Саратовгорэлектротранса" 4 июня заявила о намерении объявить итальянскую забастовку и не выезжать на маршруты на технически неисправных троллейбусах, требуя повышения зарплаты, смены руководства, а также отмены частных маршруток и автобусов, дублирующих маршруты электротранспорта. После этого прокуратура области начала проверку сообщений о возможных нарушениях трудовых прав работников "СГЭТ".
"Прокуратурой вскрыты нарушения трудового законодательства, связанные с наличием задолженности перед Фондом социального страхования по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, допущено несоблюдение отраслевых соглашений, что приводило к переработке и занижению заработной платы. Продолжительность ежедневной работы (смены) водителей превышает установленные нормативы", - говорится в сообщении.
Также прокуратура выявила на предприятии конфликт интересов из-за родственных связей между одним из руководителей "СГЭТ" и перевозчиком, работающим на дублирующих маршрутах. По данным фактам ведомство внесло в адрес предприятия представление, а также возбудило дела по статьям КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" и "Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению".
Проверка показала, что на пяти дублирующих автобусных маршрутах в 2019-2020 годах выявлялись факты незаконного увеличения количества подвижного состава, в результате чего предприниматель дважды привлекался к административной ответственности, но, несмотря на это, руководством "СГЭТ" и мэрией исчерпывающие меры приняты не были. Более того, проверка показала, что этот перевозчик выпускал на рейс неисправные автобусы. В отношении предпринимателя возбуждены два административных дела, он оштрафован на 50 тысяч рублей.
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