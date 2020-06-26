https://ria.ru/20200626/1573522109.html
Президент Молдавии надеется встретиться с лидером Приднестровья летом
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в пятницу, что в конце июля - начале августа надеется провести встречу с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:52
2020-06-26T15:52
вадим красносельский
игорь додон
приднестровская молдавская республика
молдавия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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вадим красносельский, игорь додон, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в пятницу, что в конце июля - начале августа надеется провести встречу с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским.
"Надеюсь, что в конце июля - начале августа мы проведем встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским
, чтобы обсудить широкий комплекс вопросов. В ближайшее время мы согласуем повестку, дату и время", - заявил Додон в видеоэфире на его странице в Facebook
.
Президент Молдавии сообщил, что планирует посетить населенные пункты на левом берегу Днестра, которые подконтрольны Кишиневу, чтобы на месте узнать о проблемах жителей. Также, по его словам, стороны обсудят проблему передвижения людей с одного берега реки на другой, которая "возникла после того, как Приднестровье в одностороннем порядке установило контрольно-пропускные пункты в зоне безопасности".
За последние три года Додон и Красносельский встречались семь раз, их последняя встреча состоялась в октябре прошлого года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.