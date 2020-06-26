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Президент Молдавии надеется встретиться с лидером Приднестровья летом
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в пятницу, что в конце июля - начале августа надеется провести встречу с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:52
вадим красносельский
игорь додон
приднестровская молдавская республика
молдавия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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вадим красносельский, игорь додон, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире

Президент Молдавии надеется встретиться с лидером Приднестровья летом

15:52 26.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в пятницу, что в конце июля - начале августа надеется провести встречу с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским.
"Надеюсь, что в конце июля - начале августа мы проведем встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, чтобы обсудить широкий комплекс вопросов. В ближайшее время мы согласуем повестку, дату и время", - заявил Додон в видеоэфире на его странице в Facebook.
Президент Молдавии сообщил, что планирует посетить населенные пункты на левом берегу Днестра, которые подконтрольны Кишиневу, чтобы на месте узнать о проблемах жителей. Также, по его словам, стороны обсудят проблему передвижения людей с одного берега реки на другой, которая "возникла после того, как Приднестровье в одностороннем порядке установило контрольно-пропускные пункты в зоне безопасности".
За последние три года Додон и Красносельский встречались семь раз, их последняя встреча состоялась в октябре прошлого года.
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Вадим КрасносельскийИгорь ДодонПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
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