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Генпрокуратура рассказала о неучтенных отходах горнодобывающей отрасли
Ежегодно в горнодобывающей отрасли России образуется более 6 миллиардов тонн отходов, но предприятия не всегда учитывают их должным образом, сообщает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:49
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
экономика
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РИА Новости
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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, экономика

Генпрокуратура рассказала о неучтенных отходах горнодобывающей отрасли

15:49 26.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Ежегодно в горнодобывающей отрасли России образуется более 6 миллиардов тонн отходов, но предприятия не всегда учитывают их должным образом, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Ежегодно в горнодобывающей отрасли образуются свыше 6 миллиардов тонн опасных отходов производства. Однако, как было отмечено прокурорами, предприятия не всегда их надлежаще учитывают, не оформляют соответствующие паспорта", - говорится в сообщении по итогам коллегии о состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране и использовании недр, прошедшей под председательством генпрокурора Игоря Краснова.
Подчеркивается, что предприятия нередко игнорируют условия лицензионных соглашений по переработке остатков породы, не платят за негативное воздействие на окружающую среду, а отработку запасов месторождений проводят без уточненных границ горного отвода.
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