Генпрокуратура рассказала о неучтенных отходах горнодобывающей отрасли

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Ежегодно в горнодобывающей отрасли России образуется более 6 миллиардов тонн отходов, но предприятия не всегда учитывают их должным образом, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Ежегодно в горнодобывающей отрасли образуются свыше 6 миллиардов тонн опасных отходов производства. Однако, как было отмечено прокурорами, предприятия не всегда их надлежаще учитывают, не оформляют соответствующие паспорта", - говорится в сообщении по итогам коллегии о состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране и использовании недр, прошедшей под председательством генпрокурора Игоря Краснова.
Подчеркивается, что предприятия нередко игнорируют условия лицензионных соглашений по переработке остатков породы, не платят за негативное воздействие на окружающую среду, а отработку запасов месторождений проводят без уточненных границ горного отвода.