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Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:05
россия
василий олейник
владимир олейник
сергей удальцов
общество
москва
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573506419.html
Удивительное дело - как только речь заходит о протестных митингах, власти Москвы находят тысячи причин их "Не согласовать", т.е. запретить! Парады, с гораздо большей концентрацией людей - можно, "голосование", по уже принятым поправкам, тоже можно, волюнтаристки и удивительно вовремя сняв некоторые ограничения... Все можно, но только то, что нравится или одобряемо властями... Эпидемия пройдет и будут выискиваться новые поводы для запретов митингов и демонстраций, как это всегда было ранее. А ведь право на митинги и демонстрации гарантировано КОНСТИТУЦИЕЙ!
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573018949_0:328:3058:2048_1400x0_80_0_0_261d99c160f48b7d968db30b00d30aec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий олейник, владимир олейник, сергей удальцов, общество, москва, в мире

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля

15:49 26.06.2020 (обновлено: 16:05 26.06.2020)
5521
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
Как ранее заявил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, мэрия Москвы согласовала митинг 4 июля.
"В департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы поступило уведомление от группы граждан о проведении 4 июля 2020 года в центре Москвы публичного мероприятия в форме митинга с числом участников до 1000 человек", - рассказал агентству Олейник.
Голосование по поправкам в Конституцию. День второй
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
1 из 13

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

Жители на избирательном участке в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
2 из 13

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
3 из 13

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

Избирательный участок в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 13

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
5 из 13

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

Мужчина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
6 из 13

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Брошюра с текстом Конституции РФ в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
7 из 13

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
8 из 13

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
9 из 13

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на мобильном избирательном пункте во дворе жилого дома в Екатеринбурге
10 из 13

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
11 из 13

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
12 из 13

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Казани
13 из 13

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 13

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 13

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 13

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 13

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 13

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
12 из 13

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 13

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Он отметил, что в ходе изучения уведомления рассматривалась возможность проведения мероприятия в специально отведенном месте в "Парке культуры и отдыха Сокольники" в случае снятия режима повышенной готовности.
"Вместе с тем, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса, на основании указа президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года 12-УМ "О введении режима повышенной готовности", а также плана действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в городе Москве проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено, в связи с чем проведение указанного мероприятия не может быть согласовано", - сказал Олейник.
Чернышенко на своем примере показал, как голосовать по поправкам онлайн
12:03Голосование по поправкам в Конституцию
Чернышенко показал, как проголосовал онлайн по поправкам в Конституцию
633211841
Обсудить 4
РоссияВасилий ОлейникВладимир ОлейникСергей УдальцовОбществоМоскваВ мире
Популярные комментарии
Удивительное дело - как только речь заходит о протестных митингах, власти Москвы находят тысячи причин их "Не согласовать", т.е. запретить! Парады, с гораздо большей концентрацией людей - можно, "голосование", по уже принятым поправкам, тоже можно, волюнтаристки и удивительно вовремя сняв некоторые ограничения... Все можно, но только то, что нравится или одобряемо властями... Эпидемия пройдет и будут выискиваться новые поводы для запретов митингов и демонстраций, как это всегда было ранее. А ведь право на митинги и демонстрации гарантировано КОНСТИТУЦИЕЙ!
26 июня, 16:54
66145t2231
2000108
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