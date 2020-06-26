В Алтайском крае разрешили открыть летние кафе и турбазы

"Действовавший до 2 июля запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах снимается с 27 июня. Разрешена деятельность предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе - в летних кафе, на летних верандах, террасах", - говорится в сообщении.

При этом предприятия должны выполнить ряд условий: обеспечить расстановку столов для посетителей на расстоянии не менее полутора метров, персонал должен работать в масках и перчатках, руки сотрудников и посетителей необходимо обрабатывать антисептиками.

"Влажная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств должна проводиться каждые 3-4 часа. В числе требований - использование одноразовой посуды или многоразовой с обязательной ее обработкой в посудомоечных машинах при температуре 95°С", - уточняют в правительстве.

Кроме того, в производственных помещениях нужно проводить обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп.

Накануне стало известно, что губернатор Алтайского края перешел на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус. Позже его примеру последовал спикер краевого законодательного собрания Александр Романенко.