https://ria.ru/20200626/1573521831.html
В Алтайском крае разрешили открыть летние кафе и турбазы
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разрешил открыть в регионе летние кафе и турбазы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:49
2020-06-26T15:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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БАРНАУЛ, 26 июн - РИА Новости.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
разрешил открыть в регионе летние кафе и турбазы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Действовавший до 2 июля запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах снимается с 27 июня. Разрешена деятельность предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе - в летних кафе, на летних верандах, террасах", - говорится в сообщении.
При этом предприятия должны выполнить ряд условий: обеспечить расстановку столов для посетителей на расстоянии не менее полутора метров, персонал должен работать в масках и перчатках, руки сотрудников и посетителей необходимо обрабатывать антисептиками.
"Влажная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств должна проводиться каждые 3-4 часа. В числе требований - использование одноразовой посуды или многоразовой с обязательной ее обработкой в посудомоечных машинах при температуре 95°С", - уточняют в правительстве.
Кроме того, в производственных помещениях нужно проводить обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп.
Накануне стало известно, что губернатор Алтайского края перешел на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус. Позже его примеру последовал спикер краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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