Путин поддержал идею создания премии "Мы вместе"

"Спасибо большое. Мне кажется, очень хорошая идея - поддержать ваших коллег и единомышленников в других странах со стороны РФ, определить что-то вроде награды… премии, какого-то гранта. Это очень хорошая идея, потому что это поможет выстраивать наши отношения с вашими единомышленниками в других странах в гуманитарной сфере. Замечательно, обязательно проработаем это и реализуем", - сказал Путин.