МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания премии "Мы вместе" и заявил, что этот вопрос будет проработан и реализован.
В ходе общения с участниками акции "Мы вместе" к президенту обратились c предложением учредить одноименную международную премию за вклад в решение глобальных и социальных проблем.
"Спасибо большое. Мне кажется, очень хорошая идея - поддержать ваших коллег и единомышленников в других странах со стороны РФ, определить что-то вроде награды… премии, какого-то гранта. Это очень хорошая идея, потому что это поможет выстраивать наши отношения с вашими единомышленниками в других странах в гуманитарной сфере. Замечательно, обязательно проработаем это и реализуем", - сказал Путин.
По его словам, это будет показывать в хорошем смысле лидерские позиции России в мире.