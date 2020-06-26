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Путин поддержал идею создания премии "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания премии "Мы вместе" и заявил, что этот вопрос будет проработан и реализован. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:03
общество
"мы вместе" (премия)
владимир путин
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общество, "мы вместе" (премия), владимир путин

Путин поддержал идею создания премии "Мы вместе"

15:46 26.06.2020 (обновлено: 16:03 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания премии "Мы вместе" и заявил, что этот вопрос будет проработан и реализован.
В ходе общения с участниками акции "Мы вместе" к президенту обратились c предложением учредить одноименную международную премию за вклад в решение глобальных и социальных проблем.
"Спасибо большое. Мне кажется, очень хорошая идея - поддержать ваших коллег и единомышленников в других странах со стороны РФ, определить что-то вроде награды… премии, какого-то гранта. Это очень хорошая идея, потому что это поможет выстраивать наши отношения с вашими единомышленниками в других странах в гуманитарной сфере. Замечательно, обязательно проработаем это и реализуем", - сказал Путин.
По его словам, это будет показывать в хорошем смысле лидерские позиции России в мире.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
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