Кравцов рассказал о детской летней оздоровительной кампании

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Детская летняя оздоровительная кампания к 6 июля начнётся уже в 19 регионах России, такие данные привел министр просвещения РФ Детская летняя оздоровительная кампания к 6 июля начнётся уже в 19 регионах России, такие данные привел министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по видеоконференцсвязи с вице-премьером Татьяной Голиковой , сообщает пресс-служба министерства.

"К 6 июля летняя оздоровительная кампания начнётся уже в 19 российских регионах, всего планирует открыться 33 347 организаций отдыха и оздоровления детей", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в соответствии с рекомендациями Минпросвещения во всех регионах РФ созданы телефоны горячей линии, по которым можно будет получить ответы на актуальные вопросы оздоровительной кампании.

Главам субъектов Федерации было рекомендовано проанализировать ситуацию в сфере детского отдыха и оздоровления и разработать дополнительные меры поддержки на региональном уровне, в том числе экономические. Также особый акцент будет сделан на помощи в создании запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и обеззараживателей воздуха, а также в тестировании персонала на наличие коронавирусной инфекции.

Чтобы детский отдых был качественным и содержательным, этим летом к работе школьных лагерей будут привлечены самые крупные российские высокотехнологичные компании и госкорпорации. Минпросвещения России осуществляет мониторинг количества организаций детского отдыха и численности детей, уделяя особое внимание выполнению всех требований Роспотребнадзора

Летняя оздоровительная кампания уже стартовала в шести регионах страны. Детские центры "Орлёнок", "Смена" и " Артек " планируют с 1 июля принять детей с территорий, на которых они расположены. "Океан" откроется с 14 июля.