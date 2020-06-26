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Кравцов рассказал о детской летней оздоровительной кампании
Детская летняя оздоровительная кампания к 6 июля начнётся уже в 19 регионах России, такие данные привел министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:30
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353
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, сергей кравцов, артек, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Кравцов рассказал о детской летней оздоровительной кампании

15:46 26.06.2020 (обновлено: 16:30 26.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Детская летняя оздоровительная кампания к 6 июля начнётся уже в 19 регионах России, такие данные привел министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по видеоконференцсвязи с вице-премьером Татьяной Голиковой, сообщает пресс-служба министерства.
"К 6 июля летняя оздоровительная кампания начнётся уже в 19 российских регионах, всего планирует открыться 33 347 организаций отдыха и оздоровления детей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в соответствии с рекомендациями Минпросвещения во всех регионах РФ созданы телефоны горячей линии, по которым можно будет получить ответы на актуальные вопросы оздоровительной кампании.
Главам субъектов Федерации было рекомендовано проанализировать ситуацию в сфере детского отдыха и оздоровления и разработать дополнительные меры поддержки на региональном уровне, в том числе экономические. Также особый акцент будет сделан на помощи в создании запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и обеззараживателей воздуха, а также в тестировании персонала на наличие коронавирусной инфекции.
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Чтобы детский отдых был качественным и содержательным, этим летом к работе школьных лагерей будут привлечены самые крупные российские высокотехнологичные компании и госкорпорации. Минпросвещения России осуществляет мониторинг количества организаций детского отдыха и численности детей, уделяя особое внимание выполнению всех требований Роспотребнадзора.
Летняя оздоровительная кампания уже стартовала в шести регионах страны. Детские центры "Орлёнок", "Смена" и "Артек" планируют с 1 июля принять детей с территорий, на которых они расположены. "Океан" откроется с 14 июля.
По поручению министерства открыт Ресурсный центр в сфере организации отдыха и оздоровления детей, который 24 часа в сутки отвечает на все вопросы, связанные с летней оздоровительной кампанией 2020 года, и собирает актуальную информацию о детском отдыхе: +8 (800) 444-35-38, вопросы также принимаются по электронной почте: leto2020@turcentrrf.ru.
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Социальный навигаторДетские вопросыДетский отдыхСергей КравцовАртекТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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