https://ria.ru/20200626/1573521684.html
Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Центробанк не рекомендует банкам с 1 июля принимать карты с истекшим сроком действия, следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:46
2020-06-26T15:46
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200622/1573319364.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564965286_0:82:2776:1644_1400x0_80_0_0_0704d777f7ace3732669a5afac68123e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика