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Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Центробанк не рекомендует банкам с 1 июля принимать карты с истекшим сроком действия, следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:46
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

15:46 26.06.2020
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© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"Карта "Мир" банка "Новикомбанк" c отечественными чип-модулями
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Центробанк не рекомендует банкам с 1 июля принимать карты с истекшим сроком действия, следует из сообщения регулятора.
Ранее Банк России разрешал это делать из-за эпидемии в стране, чтобы гражданам не приходилось посещать офисы банков в период самоизоляции.
В ЦБ отметили, что ситуация нормализовалась во многих регионах, разрешено свободное передвижение, а банки перешли на обычный график работы.
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