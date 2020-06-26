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Москва изучает предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7
Москва изучает предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:07
сергей рябков
россия
g7
дональд трамп
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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сергей рябков, россия, g7, дональд трамп, сша

Москва изучает предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7

16:07 26.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва изучает предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Трамп заявил, что переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл.
"Отношение заинтересованное. Мы, конечно, изучаем то, что было предложено президентом США. Но хочу отметить, прежде всего, происходящие обстоятельства, которые весьма значимы, с нашей точки зрения. Первое - это неуклонное, на наш взгляд, угасание "семерки" как формата, который когда-то задавал тон решению многих значимых международных проблем в разных сферах от экономики до крупных вопросов урегулирования конфликтов. "Семерка" уже не та, какой она была раньше, это отражение объективных процессов становления многополярности", - сказал Рябков в онлайн-интервью.
Он отметил, что в целом для России более приоритетными являются другие форматы, среди них "большая двадцатка", которая, по мнению Москвы, является наиболее демократичным и инклюзивным форматом, а также БРИКС.
"Я считаю, что "семерка+" в том виде, как она была представлена с американской стороны, отражает несколько однобокий взгляд на проблемы хотя бы в силу того, что среди приглашенных в эту группу нет Китайской Народной Республики", - добавил Рябков.
Флаги стран-участниц саммита G7
24 декабря 2019, 08:00
Нам больше не нужна "Большая семерка". И даже не интересна
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Сергей РябковРоссияG7Дональд ТрампСША
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