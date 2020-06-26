Москва изучает предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7

Ранее Трамп заявил, что переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл.

"Отношение заинтересованное. Мы, конечно, изучаем то, что было предложено президентом США. Но хочу отметить, прежде всего, происходящие обстоятельства, которые весьма значимы, с нашей точки зрения. Первое - это неуклонное, на наш взгляд, угасание "семерки" как формата, который когда-то задавал тон решению многих значимых международных проблем в разных сферах от экономики до крупных вопросов урегулирования конфликтов. "Семерка" уже не та, какой она была раньше, это отражение объективных процессов становления многополярности", - сказал Рябков в онлайн-интервью.

Он отметил, что в целом для России более приоритетными являются другие форматы, среди них "большая двадцатка", которая, по мнению Москвы, является наиболее демократичным и инклюзивным форматом, а также БРИКС.