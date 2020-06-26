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Дитрих не исключил выкуп допэмиссии "Аэрофлота" государством
Дополнительная эмиссия акций "Аэрофлота" прорабатывается, вполне возможен ее выкуп банками и частично государством, сообщил журналистам министр транспорта РФ... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:45
евгений дитрих
российский фонд прямых инвестиций
аэрофлот
втб
экономика
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евгений дитрих, российский фонд прямых инвестиций, аэрофлот, втб, экономика

Дитрих не исключил выкуп допэмиссии "Аэрофлота" государством

15:45 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 26 июн - РИА Новости. Дополнительная эмиссия акций "Аэрофлота" прорабатывается, вполне возможен ее выкуп банками и частично государством, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Ситуация в "Аэрофлоте", пожалуй, более сложная, более жесткая, чем в других компаниях, поскольку стратегией, которую "Аэрофлот" для себя выбрал, предполагалось, что произойдет разделение внутри группы "Аэрофлот" и сама компания "Аэрофлот" будет заниматься в большей степени международными перевозками", - сказал Дитрих. Текущего объема международных перевозок, "естественно, не хватает", чтобы обеспечивать операционную деятельность компании, отметил он.
Полученные "Аэрофлотом" средства господдержки ориентированы на три месяца и в июле должны закончиться, продолжил глава Минтранса. "Более того, группа "Аэрофлот" уже выбрала свою квоту по этим объемам на все три месяца", - уточнил он.
"Проблемы там остаются, и необходимость оплаты труда персонала в условиях, когда авиаперевозки не восстановились, для "Аэрофлота" серьезная проблема. "Аэрофлот", соответственно, по этому поводу прорабатывает план по дополнительным объемам, которые так же, как и "Российские железные дороги", они могли бы привлечь с рынка или с помощью государства для того, чтобы поддержать свою операционную деятельность, выплату зарплаты", - сказал Дитрих.
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"Вопрос об источниках оплаты этой дополнительной эмиссии сейчас рассматривается. Вполне возможно, там будут и банки, что-то, вполне возможно, возьмет на себя государство. Тем не менее эти вопросы сейчас прорабатываются", - добавил Дитрих.
Примерно неделю назад агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что правительство готовит план спасения "Аэрофлота" через выкуп его дополнительных акций госструктурами и банком ВТБ. По данным одного из источников, "Аэрофлот", который сейчас на 51,2% принадлежит государству, выпустит допэмиссию примерно на 80 миллиардов рублей: Россия купит акций на 50 миллиардов, а остальные выкупят поровну ВТБ и РФПИ. На этой новости акции компании просели на 10%, поскольку такой выпуск акций существенно размоет доли миноритариев - рыночная капитализация всей компании составляет около 90 миллиардов рублей.
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Евгений ДитрихРоссийский фонд прямых инвестицийАэрофлотВТБЭкономика
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