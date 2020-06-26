Дитрих не исключил выкуп допэмиссии "Аэрофлота" государством

ВОЛГОГРАД, 26 июн - РИА Новости. Дополнительная эмиссия акций " Дополнительная эмиссия акций " Аэрофлота " прорабатывается, вполне возможен ее выкуп банками и частично государством, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих

"Ситуация в "Аэрофлоте", пожалуй, более сложная, более жесткая, чем в других компаниях, поскольку стратегией, которую "Аэрофлот" для себя выбрал, предполагалось, что произойдет разделение внутри группы "Аэрофлот" и сама компания "Аэрофлот" будет заниматься в большей степени международными перевозками", - сказал Дитрих. Текущего объема международных перевозок, "естественно, не хватает", чтобы обеспечивать операционную деятельность компании, отметил он.

Полученные "Аэрофлотом" средства господдержки ориентированы на три месяца и в июле должны закончиться, продолжил глава Минтранса. "Более того, группа "Аэрофлот" уже выбрала свою квоту по этим объемам на все три месяца", - уточнил он.

"Проблемы там остаются, и необходимость оплаты труда персонала в условиях, когда авиаперевозки не восстановились, для "Аэрофлота" серьезная проблема. "Аэрофлот", соответственно, по этому поводу прорабатывает план по дополнительным объемам, которые так же, как и "Российские железные дороги", они могли бы привлечь с рынка или с помощью государства для того, чтобы поддержать свою операционную деятельность, выплату зарплаты", - сказал Дитрих.

"Вопрос об источниках оплаты этой дополнительной эмиссии сейчас рассматривается. Вполне возможно, там будут и банки, что-то, вполне возможно, возьмет на себя государство. Тем не менее эти вопросы сейчас прорабатываются", - добавил Дитрих.