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Путин заявил о продолжении работы по вывозу россиян из-за рубежа
Работа по вывозу соотечественников из-за рубежа будет продолжена, вывезут всех желающих, но с учетом эпидемиологических правил, заявил президент России Владимир РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:09
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353
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Путин заявил о продолжении работы по вывозу россиян из-за рубежа

15:43 26.06.2020 (обновлено: 16:09 26.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа по вывозу соотечественников из-за рубежа будет продолжена, вывезут всех желающих, но с учетом эпидемиологических правил, заявил президент России Владимир Путин.
В пятницу Путин проводит встречу в видеоформате с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". К президенту обратился пилот авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов с просьбой оказать содействие в вывозе граждан РФ из-за границы. По его словам, сейчас за рубежом остались порядка 50 тысяч россиян. Юсупов отметил, что попасть на вывозные рейсы не так легко, потому что регистрируют на них только граждан определенных регионов.
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"Уважаемый Владимир Владимирович, просим вашего поручения о том, чтобы соответствующие органы рассмотрели возможность вывоза наших соотечественников", - обратился Юсупов к президенту.
"Безусловно, мы будем вывозить всех, кто хочет на родину, с соблюдением, конечно, соответствующих санитарных правил в тех метах, куда они возвращаются. Но работу эту будем продолжать и, с учетом того, что ситуация все-таки меняется к лучшему, надеюсь, что и работа, о которой вы сказали, приобретет более широкий характер, причем в самое ближайшее время", - отметил президент.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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