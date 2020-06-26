Путин заявил о продолжении работы по вывозу россиян из-за рубежа

"Безусловно, мы будем вывозить всех, кто хочет на родину, с соблюдением, конечно, соответствующих санитарных правил в тех метах, куда они возвращаются. Но работу эту будем продолжать и, с учетом того, что ситуация все-таки меняется к лучшему, надеюсь, что и работа, о которой вы сказали, приобретет более широкий характер, причем в самое ближайшее время", - отметил президент.