В Генпрокуратуре рассказали о загрязнении водоемов в 2020 году

Кроме того, в 11 регионах неправомерная добыча полезных ископаемых была сопряжена с деградацией почв и самовольным захватом земельных участков, добавила Генпрокуратура.

Отмечается, что за два года в стране произошло более 20 тысяч нарушений при использовании недр. "Всего по результатам прокурорских проверок с 2018 года по февраль 2020 года выявлено свыше 20 тысяч нарушений требований законодательства, направленных на охрану и использование недр", - говорится в сообщении.