https://ria.ru/20200626/1573521431.html
В Генпрокуратуре рассказали о загрязнении водоемов в 2020 году
Недропользователи загрязнили более 110 водоемов в 22 регионах России в этом году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:43
2020-06-26T15:43
генеральная прокуратура рф
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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генеральная прокуратура рф, происшествия
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости.
Недропользователи загрязнили более 110 водоемов в 22 регионах России в этом году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры
.
"Проверки текущего года выявили в 22 регионах 114 водных объектов, загрязненных в результате противоправных действий недропользователей, 40 несанкционированных свалок, 15 случаев незаконной рубки древесины", - говорится в релизе.
Кроме того, в 11 регионах неправомерная добыча полезных ископаемых была сопряжена с деградацией почв и самовольным захватом земельных участков, добавила Генпрокуратура.
Отмечается, что за два года в стране произошло более 20 тысяч нарушений при использовании недр. "Всего по результатам прокурорских проверок с 2018 года по февраль 2020 года выявлено свыше 20 тысяч нарушений требований законодательства, направленных на охрану и использование недр", - говорится в сообщении.
По мерам прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 6,4 тысячи лиц. Возбуждено 232 уголовных дела.