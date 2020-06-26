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СК расследует дела о трех утонувших детях в Подмосковье
Следователи возбудили уголовные дела после того, как в подмосковном Солнечногорске утонули три ребенка, сообщила пресс-служба областного СК РФ. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:41
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

СК расследует дела о трех утонувших детях в Подмосковье

15:41 26.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела после того, как в подмосковном Солнечногорске утонули три ребенка, сообщила пресс-служба областного СК РФ.
"По данным фактам ... возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ и частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Тела мальчиков 4 и 5 лет с признаками утопления были найдены в емкости с водой возле гаражного комплекса в поселке Андреевка. По предварительным данным, дети без присмотра взрослых катались на велосипедах по территории СНТ.
"В тот же день на территории СНТ в деревне Радищево в водоеме утонул пятилетний мальчик. Предварительно установлено, что ребенок находился там совместно с бабушкой, дедушкой и еще тремя детьми. Дети и бабушка находились на надувном матрасе", - сказано в релизе.
Во время игры матрас перевернулся, и мальчик ушел под воду. Дедушка пытался самостоятельно вытащить ребенка, но найти его не смог. "Когда ребенка нашли и вытащили из пруда, была вызвана скорая помощь, но спасти мальчика не удалось", - добавляется в сообщении.
Он не дышал: как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчика
19 июня, 20:09
"Он не дышал": как подростки спасли тонущего пятилетнего мальчикаПятилетнего мальчика, оказавшегося под водой во время отдыха с родителями на реке Сухарыш в Чебаркульском районе Челябинской области, спасли от гибели подростки. Ребята вытащили ребенка из воды и помогли оказать первую помощь мальчику, который уже не дышал.
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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