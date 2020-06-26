СК расследует дела о трех утонувших детях в Подмосковье

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела после того, как в подмосковном Солнечногорске утонули три ребенка, сообщила пресс-служба областного Следователи возбудили уголовные дела после того, как в подмосковном Солнечногорске утонули три ребенка, сообщила пресс-служба областного СК РФ.

"По данным фактам ... возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ и частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Тела мальчиков 4 и 5 лет с признаками утопления были найдены в емкости с водой возле гаражного комплекса в поселке Андреевка. По предварительным данным, дети без присмотра взрослых катались на велосипедах по территории СНТ.

"В тот же день на территории СНТ в деревне Радищево в водоеме утонул пятилетний мальчик. Предварительно установлено, что ребенок находился там совместно с бабушкой, дедушкой и еще тремя детьми. Дети и бабушка находились на надувном матрасе", - сказано в релизе.