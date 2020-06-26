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Рябков: Китай вряд ли изменит позицию по переговорам по вооружениям
Признаков того, что Китай в ближайшее время поменяет свою позицию о неучастии в переговорах США и России по стратегической стабильности, нет, заявил замглавы... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:41
россия
сергей рябков
владимир путин
китай
сша
в мире
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россия, сергей рябков, владимир путин, китай, сша, в мире

Рябков: Китай вряд ли изменит позицию по переговорам по вооружениям

15:41 26.06.2020
226
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Признаков того, что Китай в ближайшее время поменяет свою позицию о неучастии в переговорах США и России по стратегической стабильности, нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как отметил Рябков в ходе онлайн-интервью, отсутствуют "какие бы то ни было признаки того, что в ближайшее время Китай эту свою позицию пересмотрит".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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Он отметил, что у США есть увязка возможного решения в пользу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) с подключением КНР к будущим переговорам по контролю над вооружениями.
"Мы считаем, что такая увязка искусственна, она непродуктивна, мы не можем никоим образом влиять на позицию Пекина. Наоборот, мы заявляем, что к известной отрицательной позиции Пекина применительно к приглашению присоединиться к таким переговорам мы относимся весьма уважительно, с полным понимаем, видим в ней логику, и здесь по большому счету решать Китаю, как себя дальше вести", - подчеркнул Рябков.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
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РоссияСергей РябковВладимир ПутинКитайСШАВ мире
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