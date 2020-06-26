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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Главы двух уральских регионов проголосовали по поправкам к Конституции
Губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приняли участие в голосовании по поправкам к конституции. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:40
голосование по поправкам в конституцию
вадим шумков
евгений куйвашев
владимир путин
свердловская область
курган
общество
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свердловская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вадим шумков, евгений куйвашев, владимир путин, свердловская область, курган, общество

Главы двух уральских регионов проголосовали по поправкам к Конституции

15:40 26.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приняли участие в голосовании по поправкам к конституции.
"Губернатор Курганской области Вадим Шумков в пятницу, 26 июня, принял участие в голосовании по поправкам в конституцию. Участок, где проголосовал глава региона, расположен в Культурно-выставочном центре города Кургана. На входе главе региона предложили надеть перчатки, обработали руки", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
13:31Голосование по поправкам в Конституцию
Володин проголосовал по поправкам в Конституцию
Шумков прошел к столу для голосования, где бесконтактным способом сотрудник комиссии переписала данные его паспорта, затем заполнил бюллетень и опустил его в прозрачную урну, уточняется в сообщении.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал по поправкам к конституции в четверг. "В Свердловской области открыты 2532 участка для голосования по поправкам в конституцию. Я тоже сходил выразить свое мнение. Заодно проверил, как выполняются санитарные требования. Напоминаю, что все участки должны дезинфицироваться, организаторы и голосующие должны быть в масках", - написал глава региона на своей странице в Instagram.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе
Вчера, 20:18Голосование по поправкам в Конституцию
Аксенов проголосовал по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюВадим ШумковЕвгений КуйвашевВладимир ПутинСвердловская областьКурганОбщество
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