Премьер Грузии сообщил о развитии стратегического партнерства с США

"Стратегическое партнерство с США развивается по всем направлениям, это является критически важным... Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера, США, за помощь в борьбе против коронавируса, которую нам оказывали в течение четырех месяцев. Благодарю США за помощь, которую в течение многих лет осуществляли и материализованный результат которого является лаборатория Лугара, сыгравшая важнейшую функцию в борьбе против пандемии", - заявил Гахария.