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Премьер Грузии сообщил о развитии стратегического партнерства с США
Стратегическое партнерство Грузии и США развивается по всем направлениям, грузинская сторона благодарна американской за оказанную помощь в течение многих лет и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:39
георгий гахария
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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георгий гахария, сша, грузия, в мире

Премьер Грузии сообщил о развитии стратегического партнерства с США

15:39 26.06.2020
171
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство Грузии и США развивается по всем направлениям, грузинская сторона благодарна американской за оказанную помощь в течение многих лет и за последние месяцы в борьбе против пандемии коронавируса, заявил премьер Георгий Гахария во время выступления в парламенте с ежегодным отчетом.
"Стратегическое партнерство с США развивается по всем направлениям, это является критически важным... Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера, США, за помощь в борьбе против коронавируса, которую нам оказывали в течение четырех месяцев. Благодарю США за помощь, которую в течение многих лет осуществляли и материализованный результат которого является лаборатория Лугара, сыгравшая важнейшую функцию в борьбе против пандемии", - заявил Гахария.
Также он уделил особое внимание двухпартийному Акту поддержки Грузии, который, по словам Гахарии, страны должны развивать.
"Мы также не должны забывать об акте ассигнации, принятом правительством США, в рамках которого Грузия входит в число стран, чья финансовая помощь увеличилась в последние годы, которая в 2020 году составляет 132 миллиона долларов", - добавил грузинский премьер.
По словам Гахарии, новым измерением в двустороннем сотрудничестве является вопрос специального режима торговли, который может стать перспективой в будущем. Он считает, что эта тема очень щепетильна и требует детальной работы.
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