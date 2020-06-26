Президент Сербии продлил ожидание вступления в ЕС до 2026 года

БЕЛГРАД, 26 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в очередной раз продлил срок ожидаемого вступления в ЕС, теперь им стал 2026 год.
Президент Сербии находится с однодневным визитом в Брюсселе. В программе поездки встречи с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, комиссаром по вопросам расширения и соседской политике ЕС Оливером Вархели и специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком.
Ранее Вучич неоднократно заявлял, что ждет вступления Сербии в Евросоюз в 2020 году, затем ожидаемым сроком стал 2025 год.
"Не буду рассказывать детали, но я доволен тем, через какие нюансы мы прошли в разговоре с фон дер Ляйен, уверен, что с оптимизмом входим в новую фазу отношений ЕС и Сербии", - цитирует Вучича национальное телевидение.
"Ожидаю, что в конце мандата нового (еще не сформированного по итогам выборов 21 июня - ред.) правительства в 2024 году завершим переговоры о вступлении в ЕС и вполне реально, что Сербия станет членом ЕС до 2026 года", - заявил сербский президент.