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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573520864.html
Серьезных атак на сайт для голосования не было, заявили наблюдатели
Серьезных атак на сайт для электронного голосования по поправкам в конституцию не было, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:37
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
цик рф
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
илья массух, цик рф, москва, нижегородская область, политика

Серьезных атак на сайт для голосования не было, заявили наблюдатели

15:37 26.06.2020
87
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Серьезных атак на сайт для электронного голосования по поправкам в конституцию не было, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
"Пока серьезных атак не было. У нас электронный штаб доложил бы сразу - он докладывает даже о каких-то мелочах", - сказал Массух, отвечая на вопрос, были ли какие-либо атаки на сайт для голосования.
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухЦИК РФМоскваНижегородская областьПолитика
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