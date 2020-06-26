Партия масок пропала в псковской больнице, где идет служебная проверка

"Я с нетерпением жду результатов служебной проверки, потому что та информация, которая есть, требует детального разбирательства. Главный врач Великолукской межрайонной больницы написала заявление по собственному желанию с 7 июля об освобождении от занимаемой должности… Я не уверен, что у нее получится уйти самостоятельно, потому что до сих пор 100 тысяч масок, которые им были направлены, мы найти не можем", - рассказал Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.