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Партия масок пропала в псковской больнице, где идет служебная проверка
Партия медицинских масок в количестве 100 тысяч штук пропала в Великолукской межрайонной больнице, где персоналу приходилось пользоваться самодельными... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:35
распространение нового коронавируса
михаил ведерников
псковская область
происшествия
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РИА Новости
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михаил ведерников, псковская область, происшествия

Партия масок пропала в псковской больнице, где идет служебная проверка

15:35 26.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Партия медицинских масок в количестве 100 тысяч штук пропала в Великолукской межрайонной больнице, где персоналу приходилось пользоваться самодельными средствами защиты, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Ранее в июне региональные власти начали в Великолукской межрайонной больнице служебную проверку из-за многочисленных жалоб на ее работу. На базе этой больницы открылся второй в Псковской области COVID-центр, который рассчитан на 150 коек.
"Я с нетерпением жду результатов служебной проверки, потому что та информация, которая есть, требует детального разбирательства. Главный врач Великолукской межрайонной больницы написала заявление по собственному желанию с 7 июля об освобождении от занимаемой должности… Я не уверен, что у нее получится уйти самостоятельно, потому что до сих пор 100 тысяч масок, которые им были направлены, мы найти не можем", - рассказал Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.
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Как отметил губернатор, руководитель стационара утверждает, что эта партия защитных масок была передана в поликлинику, однако персонал поликлиники использует другие средства защиты разного образца.
"При этом сотрудницы больницы утверждают, что она (главврач - ред.) заставляла их шить (маски) самостоятельно, и мы видели, что у каждого маска, как в кружке "Умелые ручки", кто во что горазд. Абсолютно точно это не подпадает под классификацию медицинских масок. Будем со всем этим разбираться и делать выводы", - заключил Ведерников.
По данным оперштаба региона, на пятницу в Псковской области подтверждено 2609 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 45 случаев. Выздоровели 882 человека, 19 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
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Распространение нового коронавирусаМихаил ВедерниковПсковская областьПроисшествия
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