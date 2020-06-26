Прокуратура Нидерландов не будет снова запрашивать у США снимки по MH17

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Нидерландов не будет повторно запрашивать у США спутниковые данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing, в 2014 году потерпевшему крушение на востоке Украины , заявил прокурор Тейс Бергер.

Ранее власти США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, тогда в ответ был получен лишь меморандум, без снимков.

Защита обвиняемого Олега Пулатова на слушаниях в понедельник заявила, что власти Нидерландов не смогли добиться от США засекреченных спутниковых данных и удовлетворились отсутствием ответа от американской стороны.

"Прокуратура сделала все возможное, чтобы США рассекретили спутниковые данные и позволили суду их использовать. Однако после всех попыток максимальный результат, который удалось достичь – это получение меморандума… США, как и другие страны, очень заинтересованы в том, чтобы держать в секрете свои военные инструменты для обнаружения запуска ракет, даже если о некоторых из них уже известно", - сказал прокурор на слушаниях в пятницу.

По его словам, информация о системах раннего предупреждения для защиты страны важна: если враг узнает, как эта система работает, она уже не будет неуязвимой.

"Поэтому нет ничего странного в том, что США оказались закрыты для предоставления возможности проверки данных об обнаружении ЗРК "Бук" . Пулатов полагает, что эти данные можно получить по запросу о свободе информации, но это не так. Это совсем не тот тип информации. Даже если Нидерланды снова подадут такой запрос, в этом нет смысла, это ничего не изменит", - заявил Бергер.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.