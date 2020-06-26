https://ria.ru/20200626/1573520478.html
В Пермском крае возобновят работу музеи под открытым небом
Власти Пермского края разрешили музеям под открытым небом возобновить работу, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:32
2020-06-26T15:32
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости.
Власти Пермского края
разрешили музеям под открытым небом возобновить работу, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Культурные учреждения Пермского края под открытым небом будут доступны для индивидуальных посещений, исключая осмотр экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий", - говорится в сообщении.
Пресс-служба краевой администрации уточняет, что посетителям музеев необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Работу возобновят архитектурно-этнографический музей "Хохловка" и мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий "Пермь-36". Кроме того, для прогулок будет доступно пространство "Завода Шпагина".
Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса
в Пермском крае был объявлен 2 апреля, пока он действует до конца июня.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3474 случая заражения COVID-19, выздоровели 2293 человека, 116 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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