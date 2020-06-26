В Пермском крае возобновят работу музеи под открытым небом

ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Власти Власти Пермского края разрешили музеям под открытым небом возобновить работу, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

"Культурные учреждения Пермского края под открытым небом будут доступны для индивидуальных посещений, исключая осмотр экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий", - говорится в сообщении.

Пресс-служба краевой администрации уточняет, что посетителям музеев необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Работу возобновят архитектурно-этнографический музей "Хохловка" и мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий "Пермь-36". Кроме того, для прогулок будет доступно пространство "Завода Шпагина".

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Пермском крае был объявлен 2 апреля, пока он действует до конца июня.

По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3474 случая заражения COVID-19, выздоровели 2293 человека, 116 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.