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Лукашенко посетит открытие мемориала подо Ржевом и переговорит с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом 30 июня и в рамках этого визита... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:31
владимир макей
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
ржев
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир макей , александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, ржев, в мире

Лукашенко посетит открытие мемориала подо Ржевом и переговорит с Путиным

15:31 26.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 июн – РИА новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом 30 июня и в рамках этого визита провести переговоры с главой России Владимиром Путиным.
Как передает Sputnik.Беларусь, в пятницу в Солигорске во время общения с трудовым коллективом "Беларуськалия" Лукашенко заявил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом. "Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России – ред.) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества", - приводит слова президента агентство.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение Путина посетить 30 июня Тверскую область. Также, по словам белорусского министра, там пройдет двусторонняя встреча. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что у лидеров РФ и Белоруссии будет возможность отдельно пообщаться, если белорусский президент приедет на церемонию открытия мемориала советскому солдату во Ржев 30 июня.
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