Cлуцкий прокомментировал слова Порошенко о Крыме

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко об "уникальном шансе" на возвращение Крыма похоже на агонию, в то же время "уникальный шанс" есть у мирового сообщества, чтобы признать решение крымчан присоединиться к РФ, сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
"Заявления Порошенко об "уникальном шансе" для возвращения Крыма Украине - бред и агония. Нереальными посулами не восстановить доверие народа, фактически утраченное экс-президентом год назад по итогам выборов. Крым не вернется больше никогда назад к Украине. Полуостров входит в состав Российской Федерации на основании законного волеизъявления его граждан, вопрос этот закрыт раз и навсегда. Точка", - заявил Слуцкий журналистам.
По его словам, ссылки на глубокий кризис в России и неспособность обеспечить финансирование Крыма - "также из разряда больных фантазий". Слуцкий подчеркнул, что полуостров живет и стремительно развивается, несмотря на предпринятые при Порошенко все виды блокад.
"Я бы сказал, что у мирового сообщества начиная еще с 2014 года есть "уникальный шанс" признать правду и справедливый выбор крымчан по воссоединению с Россией. И рано или поздно им, несомненно, обязательно воспользуются", - заключил глава думского комитета.