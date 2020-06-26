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Cлуцкий прокомментировал слова Порошенко о Крыме
Заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко об "уникальном шансе" на возвращение Крыма похоже на агонию, в то же время "уникальный шанс" есть у... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:26
россия
леонид слуцкий
петр порошенко
госдума рф
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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60
россия, леонид слуцкий, петр порошенко, госдума рф, киев, украина, в мире

Cлуцкий прокомментировал слова Порошенко о Крыме

15:26 26.06.2020
536
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко об "уникальном шансе" на возвращение Крыма похоже на агонию, в то же время "уникальный шанс" есть у мирового сообщества, чтобы признать решение крымчан присоединиться к РФ, сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
Здание Совета Федерации РФ
13:47
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о Крыме
"Заявления Порошенко об "уникальном шансе" для возвращения Крыма Украине - бред и агония. Нереальными посулами не восстановить доверие народа, фактически утраченное экс-президентом год назад по итогам выборов. Крым не вернется больше никогда назад к Украине. Полуостров входит в состав Российской Федерации на основании законного волеизъявления его граждан, вопрос этот закрыт раз и навсегда. Точка", - заявил Слуцкий журналистам.
По его словам, ссылки на глубокий кризис в России и неспособность обеспечить финансирование Крыма - "также из разряда больных фантазий". Слуцкий подчеркнул, что полуостров живет и стремительно развивается, несмотря на предпринятые при Порошенко все виды блокад.
"Я бы сказал, что у мирового сообщества начиная еще с 2014 года есть "уникальный шанс" признать правду и справедливый выбор крымчан по воссоединению с Россией. И рано или поздно им, несомненно, обязательно воспользуются", - заключил глава думского комитета.
Крым
13:17
В Крыму прокомментировали слова Порошенко о полуострове
1920011
Обсудить 1
РоссияЛеонид СлуцкийПетр ПорошенкоГосдума РФКиевУкраинаВ мире
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