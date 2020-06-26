Cлуцкий прокомментировал слова Порошенко о Крыме

По его словам, ссылки на глубокий кризис в России и неспособность обеспечить финансирование Крыма - "также из разряда больных фантазий". Слуцкий подчеркнул, что полуостров живет и стремительно развивается, несмотря на предпринятые при Порошенко все виды блокад.

"Я бы сказал, что у мирового сообщества начиная еще с 2014 года есть "уникальный шанс" признать правду и справедливый выбор крымчан по воссоединению с Россией. И рано или поздно им, несомненно, обязательно воспользуются", - заключил глава думского комитета.