На рынке в Орске обнаружили очаг коронавируса

"В последние дни в Орске зарегистрирован очаг заболеваемости COVID-19, связанный с рынком "Авангард". На сегодняшний день выявлено около 30 заболевших, у 10 из них диагностирована пневмония. В подавляющем большинстве это продавцы мясного и овощного павильонов", - говорится в сообщении, размещенном в официальной группе минздрава Оренбургской области в социальной сети "ВКонтакте".