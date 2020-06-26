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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573519820.html
На рынке в Орске обнаружили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции обнаружен на рынке города Орска Оренбургской области, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:26
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орск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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На рынке в Орске обнаружили очаг коронавируса

15:25 26.06.2020 (обновлено: 15:26 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Очаг коронавирусной инфекции обнаружен на рынке города Орска Оренбургской области, сообщает минздрав региона.
"В последние дни в Орске зарегистрирован очаг заболеваемости COVID-19, связанный с рынком "Авангард". На сегодняшний день выявлено около 30 заболевших, у 10 из них диагностирована пневмония. В подавляющем большинстве это продавцы мясного и овощного павильонов", - говорится в сообщении, размещенном в официальной группе минздрава Оренбургской области в социальной сети "ВКонтакте".
Всего в Оренбургской области зарегистрированы 3499 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 60 - за прошедшие сутки. Выздоровели 2622 пациента, переболевших коронавирусом
"Скончались два пациента с подтверждённой пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус - мужчина 1957 года рождения из Первомайского района и женщина 1939 года рождения из Бузулука. Всего в регионе зарегистрировано 17 летальных случаев", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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