При третьей неявке схиигумена Сергия суд может вынести решение без него

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Церковный суд может принять решение по делу запрещенного в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" Церковный суд может принять решение по делу запрещенного в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса схиигумена Сергия в случае его очередной неявки на заседание, сообщил журналистам председатель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу. На второе заседание сегодня клирик не явился, в связи с чем его вновь перенесли, на этот раз на 3 июля.

"Если клирик не является несколько раз, то, конечно, конец и предел церковному производству, он положен. Предстоящий третий раз, если отец Сергий не сможет поучаствовать или не захочет поучаствовать, тогда этот третий раз, возможно, будет последним", - сказал Миняйло.

По его словам, ранее Сергий в присутствии некоторых коллег заявлял, что он обязательно приедет на заседание суда, но так и не сделал этого. Через неделю, 3 июля, церковный суд оценит, насколько поведение клирика соответствует его пребыванию в церкви или нахождению его в священном сане, уточнил Миняйло.

"Он обещал в любое время явиться. Поэтому мы с надеждой смотрим на это третье заседание. Хотелось бы услышать отца Сергия, его аргументы. Услышать, чем продиктовано сегодняшнее его поведение. Конечно, те заявления, которые делает отец Сергий в средствах массовой информации, те некоторые обвинения, которые звучат из его уст относительно тех отцов и братьев, которые десятилетиями были с ним вместе рука об руку, служили в одной епархии и церкви, они вызывают у нас неподдельный спор", - подчеркнул представитель епархии.

Ранее отец Сергий заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении.