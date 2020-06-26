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WSJ сообщило о ситуации с уволенными полицейскими в Миннесоте
Уволенные за проступок или обвиняемые в преступном поведении сотрудники полиции впоследствии нередко возвращаются на службу в американском штате Миннесота, где... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:25
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

WSJ сообщило о ситуации с уволенными полицейскими в Миннесоте

15:25 26.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЦентр общественной безопасности округа Хеннепин
Центр общественной безопасности округа Хеннепин
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Центр общественной безопасности округа Хеннепин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уволенные за проступок или обвиняемые в преступном поведении сотрудники полиции впоследствии нередко возвращаются на службу в американском штате Миннесота, где в мае во время ареста погиб афроамериканец Джордж Флойд, сообщило издание Wall Street Journal.
Издание пишет со ссылкой на данные бюро посреднических услуг штата, что сотрудникам правоохранительных органов, которые в период с 2014 года обжаловали увольнение, в половине случаев удавалось восстановиться на работе.
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Отмечается, что сотрудникам департамента полиции Миннеаполиса, которым на протяжении последних 15 лет предъявлялись уголовные обвинения, регулярно разрешалось вернуться на службу, причем половина из них работают в полиции до сих пор.
Газета подчеркивает, что, согласно предыдущему исследованию издания, подобная практика распространена в США, однако проблема стоит особенно остро в Миннеаполисе, где произошла гибель Флойда.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
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