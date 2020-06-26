WSJ сообщило о ситуации с уволенными полицейскими в Миннесоте

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уволенные за проступок или обвиняемые в преступном поведении сотрудники полиции впоследствии нередко возвращаются на службу в американском штате Миннесота, где в мае во время ареста погиб афроамериканец Уволенные за проступок или обвиняемые в преступном поведении сотрудники полиции впоследствии нередко возвращаются на службу в американском штате Миннесота, где в мае во время ареста погиб афроамериканец Джордж Флойд , сообщило издание Wall Street Journal

Издание пишет со ссылкой на данные бюро посреднических услуг штата, что сотрудникам правоохранительных органов, которые в период с 2014 года обжаловали увольнение, в половине случаев удавалось восстановиться на работе.

Отмечается, что сотрудникам департамента полиции Миннеаполиса, которым на протяжении последних 15 лет предъявлялись уголовные обвинения, регулярно разрешалось вернуться на службу, причем половина из них работают в полиции до сих пор.

Газета подчеркивает, что, согласно предыдущему исследованию издания, подобная практика распространена в США , однако проблема стоит особенно остро в Миннеаполисе, где произошла гибель Флойда.