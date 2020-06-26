https://ria.ru/20200626/1573519736.html
WSJ сообщило о ситуации с уволенными полицейскими в Миннесоте
Уволенные за проступок или обвиняемые в преступном поведении сотрудники полиции впоследствии нередко возвращаются на службу в американском штате Миннесота, где... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:25
2020-06-26T15:25
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572653649_0:944:1960:2047_1400x0_80_0_0_f81e43ea5a711ba958e375b77d6c86d6.jpg
https://ria.ru/20200618/1573096754.html
https://ria.ru/20200615/1572967163.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572653649_0:944:1960:2047_1400x0_80_0_0_f81e43ea5a711ba958e375b77d6c86d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572653649_0:860:1583:2047_1400x0_80_0_0_6fc524aa4ba6bd3d84165a69df02ad1d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572653649_0:803:1244:2047_1400x0_80_0_0_91a8efe545199c99505f7540dcf4c873.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Уволенные за проступок или обвиняемые в преступном поведении сотрудники полиции впоследствии нередко возвращаются на службу в американском штате Миннесота, где в мае во время ареста погиб афроамериканец Джордж Флойд
, сообщило издание Wall Street Journal
.
Издание пишет со ссылкой на данные бюро посреднических услуг штата, что сотрудникам правоохранительных органов, которые в период с 2014 года обжаловали увольнение, в половине случаев удавалось восстановиться на работе.
Отмечается, что сотрудникам департамента полиции Миннеаполиса, которым на протяжении последних 15 лет предъявлялись уголовные обвинения, регулярно разрешалось вернуться на службу, причем половина из них работают в полиции до сих пор.
Газета подчеркивает, что, согласно предыдущему исследованию издания, подобная практика распространена в США
, однако проблема стоит особенно остро в Миннеаполисе, где произошла гибель Флойда.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.