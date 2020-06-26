Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве. Архивное фото

Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Цена бензина Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.

На сегодняшних торгах стоимость АИ-95 выросла на 1,25 процента по сравнению с предыдущим днем — до 57,943 тысячи рублей за тонну.

Объем торгов составил 7,225 тысячи тонн, или 418,6 миллиона рублей.

Предыдущий исторический максимум зафиксировали 17 и 18 июня. До этого бензин АИ-95 дороже всего стоил в июне 2018 года.

Бензин АИ-92 по итогам сегодняшних торгов подорожал на 0,32 процента — до 50,608 тысячи рублей за тонну. Объем торгов по этой позиции составил 14,7 тысячи тонн, или 744 миллиона рублей.

Бензин в рознице

Что касается розничных цен на топливо, то они продолжают расти третью неделю подряд.

Так, по данным на 22 июня, средняя цена на бензин марки АИ-95 выросла на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 46,2 рубля за литр. АИ-92 подорожал до 42,66 рубля, а АИ-98 — до 52,24 рубля за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало на семь копеек, до 47,85 рубля за литр.