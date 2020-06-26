https://ria.ru/20200626/1573519616.html
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:24
2020-06-26T15:58
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Егор Панкратов
Спасибо руководству страны, за заботу о людях.
107
Fedor Grojs
Заставить бы их в поле трудится, больше пользы бы принесли! Бездельники!
66
109
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, спбмтсб, аи-92, аи-95, экономика
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Цена бензина АИ-95
на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
На сегодняшних торгах стоимость АИ-95 выросла на 1,25 процента по сравнению с предыдущим днем — до 57,943 тысячи рублей за тонну.
Объем торгов составил 7,225 тысячи тонн, или 418,6 миллиона рублей.
Предыдущий исторический максимум зафиксировали 17 и 18 июня. До этого бензин АИ-95 дороже всего стоил в июне 2018 года.
Бензин АИ-92
по итогам сегодняшних торгов подорожал на 0,32 процента — до 50,608 тысячи рублей за тонну. Объем торгов по этой позиции составил 14,7 тысячи тонн, или 744 миллиона рублей.
Бензин в рознице
Что касается розничных цен на топливо, то они продолжают расти третью неделю подряд.
Так, по данным на 22 июня, средняя цена на бензин марки АИ-95 выросла на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 46,2 рубля за литр. АИ-92 подорожал до 42,66 рубля, а АИ-98 — до 52,24 рубля за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало на семь копеек, до 47,85 рубля за литр.
Рост цен на бензин отмечался в 71 регионе. Больше всего он подорожал в Севастополе и Махачкале. В Москве цены выросли на 0,2 процента, в Санкт-Петербурге — на 0,3 процента.