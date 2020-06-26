https://ria.ru/20200626/1573519557.html
Глава минфина Ингушетии ушла в отставку, проработав 2,5 месяца
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил от должности министра финансов республики Лиану Плиеву, которая написала заявление об отставке по собственному... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:23
2020-06-26T15:23
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
политика
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республика ингушетия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махмуд-али калиматов, республика ингушетия, политика