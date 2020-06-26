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Глава минфина Ингушетии ушла в отставку, проработав 2,5 месяца
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил от должности министра финансов республики Лиану Плиеву, которая написала заявление об отставке по собственному... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:23
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
политика
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махмуд-али калиматов, республика ингушетия, политика

Глава минфина Ингушетии ушла в отставку, проработав 2,5 месяца

15:23 26.06.2020
212
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Портфель чиновника. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил от должности министра финансов республики Лиану Плиеву, которая написала заявление об отставке по собственному желанию, проработав на этом посту чуть больше 2,5 месяца, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона.
"Министр финансов Ингушетии Плиева освобождена от должности по собственной инициативе", - сказал собеседник агентства.
Рона Сопчук во время судебного заседания в суде Советского района Владивостока
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Плиева проработала в должности министра финансов с начала апреля текущего года, ранее она работала в казначействе Москвы, на различных должностях в главном управлении Центрального Банка РФ по Ингушетии, в постоянном представительстве Ингушетии при президенте России, занимала пост главы минэкономразвития региона.
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Махмуд-Али КалиматовРеспублика ИнгушетияПолитика
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