В голосовании по поправкам приняли участие восемь процентов нижегородцев

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 8% нижегородцев приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, более 60 тысяч человек из 146 тысяч зарегистрированных отдали свой голос в электронном формате, сообщил губернатор Нижегородской области Около 8% нижегородцев приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, более 60 тысяч человек из 146 тысяч зарегистрированных отдали свой голос в электронном формате, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы Нижегородской области , пройдет с 25 по 30 июня.

"На 25-е число уже около 8% нижегородцев проголосовало, (это) явка, которая на вчерашний день зафиксирована. А в дистанционном электронном голосовании уже приняло участие почти половина, более одной трети, за 60 тысяч человек. Поэтому опыт, на наш взгляд, исключительно успешный", - сказал Никитин в эфире телеканала " Россия 24 ".

Как отметил губернатор, интерес к электронному формату голосования превзошёл все ожидания.

"146 тысяч нижегородцев зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании. На самом деле, эта цифра большая, чем я ожидал", - сказал он.