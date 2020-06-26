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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573519507.html
В голосовании по поправкам приняли участие восемь процентов нижегородцев
Около 8% нижегородцев приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, более 60 тысяч человек из 146 тысяч зарегистрированных отдали свой голос в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:31
голосование по поправкам в конституцию
глеб никитин
конституция рф
нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
глеб никитин, конституция рф, нижегородская область

В голосовании по поправкам приняли участие восемь процентов нижегородцев

15:22 26.06.2020 (обновлено: 17:31 26.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 8% нижегородцев приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, более 60 тысяч человек из 146 тысяч зарегистрированных отдали свой голос в электронном формате, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.
"На 25-е число уже около 8% нижегородцев проголосовало, (это) явка, которая на вчерашний день зафиксирована. А в дистанционном электронном голосовании уже приняло участие почти половина, более одной трети, за 60 тысяч человек. Поэтому опыт, на наш взгляд, исключительно успешный", - сказал Никитин в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил губернатор, интерес к электронному формату голосования превзошёл все ожидания.
"146 тысяч нижегородцев зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании. На самом деле, эта цифра большая, чем я ожидал", - сказал он.
Глава региона выразил надежду, что опыт Нижегородской области по электронному голосованию в дальнейшем будет распространен и на другие регионы.
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