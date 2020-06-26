Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573519455.html
Суд заочно арестовал новых фигурантов дела Абызова
Басманный суд в пятницу заочно арестовал двух новых фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова - Владимира Ниязова и Сергея Столярова, РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:22
дело экс-министра абызова
открытое правительство
михаил абызов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
https://ria.ru/20200624/1573434218.html
https://ria.ru/20200527/1572057765.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_931554ab5c838d6ffc078d536cf7ca56.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_545c5b28877857c52886eb55f3e8b901.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело экс-министра абызова, открытое правительство, михаил абызов, происшествия

Суд заочно арестовал новых фигурантов дела Абызова

15:22 26.06.2020
555
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Басманный суд в пятницу заочно арестовал двух новых фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова - Владимира Ниязова и Сергея Столярова, оба находятся в международном розыске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящихся в международном розыске Ниязова Владимира Усмановича и Столярова Сергея Михайловича", - сказала собеседница агентства.
Мера пресечения в отношении каждого из обвиняемых избрана на два месяца с момента их задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.
Ниязов обвиняется в участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денежных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности, Столяров - только по двум последним статьям.
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
24 июня, 21:32
Мосгорсуд продлил арест Михаила Абызова
Мосгорсуд во вторник продлил до конца сентября арест Абызову и ряду других фигурантов.
Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж.
В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.
В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
Михаил Абызов в суде
27 мая, 13:45
Содержащийся в "Лефортово" Абызов не болен COVID-19, сообщил адвокат
800000
Обсудить 0
Дело экс-министра АбызоваОткрытое правительствоМихаил АбызовПроисшествия
Рекомендуем
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы
В Архангельской области "черный риелтор" получил пожизненный срок
Портфель чиновника
Глава минфина Ингушетии ушла в отставку, проработав 2,5 месяца
Михаил Абызов
Суд попросил заочно арестовать двух новых фигурантов дела Абызова
Центр общественной безопасности округа Хеннепин
WSJ сообщило о ситуации с уволенными полицейскими в Миннесоте
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: Россия не знает о том, что Китай пригласили на встречу с США
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Работа информационного центра ЦИК России
В голосовании по поправкам приняли участие восемь процентов нижегородцев
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
При третьей неявке схиигумена Сергия суд может вынести решение без него
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообещал "подтолкнуть" принятие решения по нацпарку "Тогул"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Небесная ривьера в Краснодарском крае
Сочинские спасатели вытащили из моря унесенный воздушный шар с пилотом
Сотрудник лаборатории
На рынке в Орске обнаружили очаг коронавируса
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Cлуцкий прокомментировал слова Порошенко о Крыме
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
Партия масок пропала в псковской больнице, где идет служебная проверка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния