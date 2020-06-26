Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573519359.html
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превысило 50 тысяч, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM). РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, нидерланды, в мире

В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч

15:20 26.06.2020
138
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превысило 50 тысяч, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время пандемии в Нидерландах коронавирус обнаружен у 50 005 человек, за последние сутки было выявлено 96 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 6103, за сутки скончались три человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
В больницы за время эпидемии на лечение поступили около 11,8 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗНидерландыВ мире
Рекомендуем
Центр общественной безопасности округа Хеннепин
WSJ сообщило о ситуации с уволенными полицейскими в Миннесоте
Сотрудник лаборатории
На рынке в Орске обнаружили очаг коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года
Молоток в зале судебных заседаний
Суд заочно арестовал новых фигурантов дела Абызова
Работа информационного центра ЦИК России
В голосовании по поправкам приняли участие восемь процентов нижегородцев
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: Россия не знает о том, что Китай пригласили на встречу с США
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообещал "подтолкнуть" принятие решения по нацпарку "Тогул"
Портфель чиновника
Глава минфина Ингушетии ушла в отставку, проработав 2,5 месяца
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
При третьей неявке схиигумена Сергия суд может вынести решение без него
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Cлуцкий прокомментировал слова Порошенко о Крыме
Сергей Рябков
Рябков прокомментировал ситуацию с продлением ДСНВ-3
Сергей Рябков
Рябков заявил об осторожном оптимизме по прогрессу в переговорах с США
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Прокуратура Нидерландов не будет снова запрашивать у США снимки по MH17
Сейсмограф. Архивное фото
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4
Токио
В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния