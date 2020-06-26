Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую сумму" в качестве компенсации, заявил Эльман Пашаев. Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую сумму" в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова

Юрист рассказал, что общался с братом покойного и предлагал ему денежную помощь со стороны своего клиента, но тот отказался.

По словам Пашаева, семья Захарова намерена получить компенсацию через суд. При этом потерпевшие требуют "невероятную сумму" — 100-150 миллионов рублей, отметил собеседник телеканала.

"Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела — 800 тысяч, миллион рублей. Это край", — цитирует его "360".

Как считает адвокат, в судебной практике "такие деньги вообще не крутятся". Он заявил, что в подобных делах потерпевшей стороне никогда не выплачивали более 700 тысяч рублей. В случае с Ефремовым эта сумма может вырасти до 800 тысяч из-за общественного резонанса вокруг ДТП

Пашаев также выразил уверенность, что суд увеличит количество потерпевших в деле его подопечного.

Он рассказал, что Ефремов спрашивает о семье Захарова и хочет оплатить похороны и возместить другие расходы. Но, по мнению Пашаева, попытки упростить жизнь близким погибшего не имеют смысла, так как "там такое шоу устроили" и сделали смерть "источником дохода".

"Все хотят быть потерпевшими. Я не могу ему все это объяснять, он с ума сойдет, если скажу, что творят родственники его", — приводит слова юриста телеканал.

ДТП с участием Михаила Ефремова

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве , выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист находится под домашним арестом.