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Путин пообещал "подтолкнуть" принятие решения по нацпарку "Тогул"
Президент РФ Владимир Путин пообещал "подтолкнуть" принятие решения по созданию национального парка "Тогул" в Алтайском крае. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:18
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
владимир путин
алтайский край
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), владимир путин, алтайский край, общество

Путин пообещал "подтолкнуть" принятие решения по нацпарку "Тогул"

15:18 26.06.2020
306
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал "подтолкнуть" принятие решения по созданию национального парка "Тогул" в Алтайском крае.
В ходе встречи президента с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", к Путину обратились с просьбой дать поручение Роснедрам, чтобы национальный парк "Тогул" в Алтайском крае наконец был создан.
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29 декабря 2018, 11:33Экология
Площадь заповедных территорий России увеличится на 2 миллиона гектаров
"По поводу парка я пометил себе, подтолкнем, что называется, решение", - сказал Путин.
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РоссияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Владимир ПутинАлтайский крайОбщество
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