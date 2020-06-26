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В Омской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Власти Омской области анонсировали запуск фитнес-клубов и детских пришкольных лагерей, сообщил журналистам губернатор Александр Бурков. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:14
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353
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В Омской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

15:14 26.06.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков
ОМСК, 26 июн - РИА Новости. Власти Омской области анонсировали запуск фитнес-клубов и детских пришкольных лагерей, сообщил журналистам губернатор Александр Бурков.
После заседания оперативного штаба 11 июня Бурков сообщил об окончании режима самоизоляции с 15 июня. С 22 июня в регионе заработали детские сады.
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"Принято решение открыть детские пришкольные лагеря с длительным пребыванием и фитнес-центры с 6 июля. Разрешается присутствие более двух человек за одним столом на летних верандах (кафе и ресторанов) с 6 июля", - сообщил губернатор Омской области.
Глава региона отметил, что с 27 июня снимается ограничение на работу в выходные и праздничные дни для торговых объектов площадью до 800 квадратных метров. При этом сохраняется масочный режим и обязательное соблюдение всех санитарных норм.
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По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Омской области на четверг, число выздоровевших за сутки - 57 человек - превысило число заболевших. Общее число выздоровевших составило 1642. Количество случаев коронавируса от начала пандемии в регионе составило 3236, за последние сутки с 24 по 25 июня диагноз подтвержден у 52 человек. После заражения коронавирусом скончались 29 человек, сейчас от инфекции лечатся 1565 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр БурковОмская областьОбщество
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