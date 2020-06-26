В Омской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

После заседания оперативного штаба 11 июня Бурков сообщил об окончании режима самоизоляции с 15 июня. С 22 июня в регионе заработали детские сады.

"Принято решение открыть детские пришкольные лагеря с длительным пребыванием и фитнес-центры с 6 июля. Разрешается присутствие более двух человек за одним столом на летних верандах (кафе и ресторанов) с 6 июля", - сообщил губернатор Омской области.

Глава региона отметил, что с 27 июня снимается ограничение на работу в выходные и праздничные дни для торговых объектов площадью до 800 квадратных метров. При этом сохраняется масочный режим и обязательное соблюдение всех санитарных норм.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Омской области на четверг, число выздоровевших за сутки - 57 человек - превысило число заболевших. Общее число выздоровевших составило 1642. Количество случаев коронавируса от начала пандемии в регионе составило 3236, за последние сутки с 24 по 25 июня диагноз подтвержден у 52 человек. После заражения коронавирусом скончались 29 человек, сейчас от инфекции лечатся 1565 пациентов.