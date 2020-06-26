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Рябков прокомментировал ситуацию с продлением ДСНВ-3
Позиция США, что к переговорам по стратегической стабильности нужно подключить Китай, непродуктивна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:02
пекин
сергей рябков
китай
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_feda1ce45e38fd0be7fd8ff0d13aba9a.jpg
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пекин, сергей рябков, китай, сша, в мире

Рябков прокомментировал ситуацию с продлением ДСНВ-3

15:12 26.06.2020 (обновлено: 16:02 26.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Позиция США, что к переговорам по стратегической стабильности нужно подключить Китай, непродуктивна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы считаем, что такая увязка искусственна, она непродуктивна, мы не можем никоим образом влиять на позицию Пекина. Наоборот, мы заявляем, что к известной отрицательной позиции Пекина применительно к приглашению присоединиться к таким переговорам мы относимся весьма уважительно, с полным понимаем, видим в ней логику, и здесь по большому счету решать Китаю, как себя дальше вести", - подчеркнул Рябков.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
20 июня, 19:30
Россия давно просчитала последствия выхода США из ДСНВ-3, заявил посол
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ПекинСергей РябковКитайСШАВ мире
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