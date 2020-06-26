Рябков заявил об осторожном оптимизме по прогрессу в переговорах с США

"Работа была на результат. Другое дело, что этот результат пока ещё не в поле зрения, но конструктивный, спокойный, деловой, творческий во многих аспектах, подход к этим проблемам, внушает долю оптимизма. Надеюсь, что когда работа будет продолжена в том числе в формате экспертных групп, о создании которых мы договорились и в дальнейшем на нашем уровне, в формате межведомственной делегации, этот прогресс получится нарастить. Хотя, повторяю, расхождения очень существенные, в некоторых аспектах принципиальные", - сказал Рябков в онлайн-интервью.