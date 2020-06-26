https://ria.ru/20200626/1573518969.html
Рябков заявил об осторожном оптимизме по прогрессу в переговорах с США
В Москве испытывают осторожный оптимизм по возможному прогрессу в переговорах с США по стратегической стабильности, хотя в некоторых аспектах расхождения сторон РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:13
2020-06-26T15:31
россия
сергей рябков
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:0:3301:1857_1400x0_80_0_0_fdf44af10f7f6e2c3010a4080ee1c1aa.jpg
https://ria.ru/20200626/1573519124.html
1
россия
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:0:3301:1857_1400x0_80_0_0_fdf44af10f7f6e2c3010a4080ee1c1aa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_298:0:3029:2048_1400x0_80_0_0_bf507ee2bd2ea60685e5062287490f89.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_639:0:2687:2048_1400x0_80_0_0_f83d57e65af1dc74d930421072742262.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, москва, сша, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
В Москве
испытывают осторожный оптимизм по возможному прогрессу в переговорах с США
по стратегической стабильности, хотя в некоторых аспектах расхождения сторон принципиальны, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
По его словам, на прошедших 22 июня в Вене
российско-американских консультациях со спецпредставителем президента США Маршаллом Биллингсли
разговор был уважительный, конструктивный, стороны "фокусировались на предмете наших занятий исходя из необходимости найти путь вперёд". При этом он отметил, что по ряду направлений и Россия, и США занимают достаточно жесткие позиции, в некоторых случаях плохо стыкуемые друг с другом, даже несовпадающие.
"Работа была на результат. Другое дело, что этот результат пока ещё не в поле зрения, но конструктивный, спокойный, деловой, творческий во многих аспектах, подход к этим проблемам, внушает долю оптимизма. Надеюсь, что когда работа будет продолжена в том числе в формате экспертных групп, о создании которых мы договорились и в дальнейшем на нашем уровне, в формате межведомственной делегации, этот прогресс получится нарастить. Хотя, повторяю, расхождения очень существенные, в некоторых аспектах принципиальные", - сказал Рябков в онлайн-интервью.