Сочинские спасатели вытащили из моря унесенный воздушный шар с пилотом

Спасенный воздухоплаватель рассказал, что утром отправился в свободный полет с двумя туристами на борту. Романтическое путешествие по долине реки Шахе проходило прекрасно, но на побережье ветер усилился и стал уносить шар в море.

"Молодую пару удалось пересадить на катер и отправить на берег, сам же пилот, управляя шаром, попытался вернуться к суше. Но его продолжало уносить в открытое море, поэтому он вызвал спасателей. Количество горючего не было рассчитано на такой длительный полет, воздушное судно начало постепенно снижаться к воде, но было практически не управляемо из-за скорости и направления ветра", - говорится в сообщении.