Сочинские спасатели вытащили из моря унесенный воздушный шар с пилотом

Отмечается, что утром в пятницу спасателям в Сочи позвонил пилот воздушного шара и сказал, что терпит бедствие. Он находился в трёх километрах от берега в акватории Черного моря напротив поселка Головинка. По его словам, горючее заканчивалось, а сильный ветер уносил воздушное судно в направлении поселка Лазаревское.
"Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО вышли на катере навстречу теряющему высоту аэростату, обнаружили приводнившийся летательный аппарат и подняли на борт пилота 1985 года рождения, жителя Адлера ... Медицинская помощь ему не потребовалась ... После чего при помощи экипажа подошедшего катера достали из воды оболочку и прицепную кабину шара", - говорится в сообщении.
Спасенный воздухоплаватель рассказал, что утром отправился в свободный полет с двумя туристами на борту. Романтическое путешествие по долине реки Шахе проходило прекрасно, но на побережье ветер усилился и стал уносить шар в море.
"Молодую пару удалось пересадить на катер и отправить на берег, сам же пилот, управляя шаром, попытался вернуться к суше. Но его продолжало уносить в открытое море, поэтому он вызвал спасателей. Количество горючего не было рассчитано на такой длительный полет, воздушное судно начало постепенно снижаться к воде, но было практически не управляемо из-за скорости и направления ветра", - говорится в сообщении.
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