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Сочинские спасатели вытащили из моря унесенный воздушный шар с пилотом
Спасатели эвакуировали на берег пилота воздушного шара, совершившего вынужденную посадку в море в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:12
адлер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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353
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РИА Новости
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60
адлер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия

Сочинские спасатели вытащили из моря унесенный воздушный шар с пилотом

15:12 26.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоздушные шары на фестивале воздухоплавания "Небесная ривьера" в Краснодарском крае
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Небесная ривьера в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 26 июн - РИА Новости. Спасатели эвакуировали на берег пилота воздушного шара, совершившего вынужденную посадку в море в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Отмечается, что утром в пятницу спасателям в Сочи позвонил пилот воздушного шара и сказал, что терпит бедствие. Он находился в трёх километрах от берега в акватории Черного моря напротив поселка Головинка. По его словам, горючее заканчивалось, а сильный ветер уносил воздушное судно в направлении поселка Лазаревское.
"Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО вышли на катере навстречу теряющему высоту аэростату, обнаружили приводнившийся летательный аппарат и подняли на борт пилота 1985 года рождения, жителя Адлера ... Медицинская помощь ему не потребовалась ... После чего при помощи экипажа подошедшего катера достали из воды оболочку и прицепную кабину шара", - говорится в сообщении.
Спасенный воздухоплаватель рассказал, что утром отправился в свободный полет с двумя туристами на борту. Романтическое путешествие по долине реки Шахе проходило прекрасно, но на побережье ветер усилился и стал уносить шар в море.
"Молодую пару удалось пересадить на катер и отправить на берег, сам же пилот, управляя шаром, попытался вернуться к суше. Но его продолжало уносить в открытое море, поэтому он вызвал спасателей. Количество горючего не было рассчитано на такой длительный полет, воздушное судно начало постепенно снижаться к воде, но было практически не управляемо из-за скорости и направления ветра", - говорится в сообщении.
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АдлерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайПроисшествия
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