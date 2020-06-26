В Татарстане при столкновении "Камаза" с легковушкой погибли три человека

"Примерно в 11.30 на 20-м километре автодороги Казань-Шемордан (территория Пестречинского района) водитель автомобиля "Камаз" с прицепом, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Sonata", - говорится в сообщении.