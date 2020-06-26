Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573518715.html
Обвинение не хочет расследовать причины незакрытия неба по делу MH17
Прокуратура Нидерландов предложила суду по крушению малайзийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году отклонить запрос на расследование обстоятельств, по... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:08
алексей парамонов
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
нидерланды
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568336541_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_53a03606a9dfbe05b667a5af77304c66.jpg
https://ria.ru/20200626/1573512645.html
https://ria.ru/20200626/1573506453.html
https://ria.ru/20200623/1573369221.html
3
нидерланды
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568336541_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_53a03606a9dfbe05b667a5af77304c66.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568336541_190:0:2919:2047_1400x0_80_0_0_8040659b38301c86d1cec77416ce4f9f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568336541_531:0:2578:2047_1400x0_80_0_0_d8a557376c068a40298aa18da4062d6c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей парамонов, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, нидерланды, украина, в мире

Обвинение не хочет расследовать причины незакрытия неба по делу MH17

15:08 26.06.2020
1358
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Justice Complex Schiphol в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Здание Justice Complex Schiphol в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание Justice Complex Schiphol в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов предложила суду по крушению малайзийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году отклонить запрос на расследование обстоятельств, по которым не было закрыто воздушное пространство над зоной конфликта на Украине, где произошла авиакатастрофа, так как это не предмет расследования, заявил прокурор Тейс Бергер на слушаниях в пятницу.
Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, сообщил на судебных слушаниях по авиакатастрофе во вторник, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины, где 17 июля 2014 года потерпел крушение рейс MH17. Он отметил, что такое расследование может занять до шести месяцев или больше в связи с пандемией коронавируса.
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
13:40
Обвинение по делу MH17 не хочет повторного исследования данных с радаров
При этом пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк пояснила РИА Новости, что решение по этому расследованию, объявленному в октябре 2019 года, было принято правительством/парламентом Нидерландов, и оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.
"Мы не рассматриваем этот вопрос в рамках нашего расследования. Конечно, этот вопрос очень важен для родственников погибших, однако он не является предметом нашего расследования. К данному расследованию закрытие воздушного пространства не имеет отношения. Пулатов должен был знать об этом... Поэтому мы предлагаем суду отклонить запрос Пулатова о расследования незакрытия неба над зоной конфликта на Украине", - сказал Бергер на слушаниях.
Ранее в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что ССГ не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.
Как сообщал РИА Новости источник, незакрытие воздушного пространства стало основной причиной трагедии MH17.
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
12:03
Прокуратура Нидерландов предложила рассматривать дело MH17 в 2021 году
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
23 июня, 15:20
Нидерланды подтвердили расследование незакрытия неба в зоне крушения MH17
2300328
Обсудить 3
Алексей ПарамоновMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковНидерландыУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Прокуратура Нидерландов не будет снова запрашивать у США снимки по MH17
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния