Столетняя жительница Карачаево-Черкесии вылечилась от коронавируса

ПЯТИГОРСК, 26 июн - РИА Новости. Столетняя жительница Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии Муслимат Аджиева вылечилась от Столетняя жительница Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии Муслимат Аджиева вылечилась от коронавируса , поступив в медучреждение с двусторонней пневмонией в состоянии средней тяжести, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"В Карачаево-Черкесии от коронавируса вылечилась 100-летняя пациентка. Жительница Адыге-Хабльского района Муслимат Аджиева (Шенкао) поступила в ковид-госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера с подтвержденной коронавирусной инфекцией и соответствующей симптоматикой. У женщины была диагностирована двусторонняя полиорганная пневмония I степени. Состояние Аджиевой оценивалось как среднетяжелое, ей подавался кислород, проводилось комплексное лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию осложняли наличие у пациентки хронических заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, а также почтенный возраст долгожительницы.

"Но медикам временного госпиталя на базе противотуберкулезного диспансера удалось добиться положительной динамики за сравнительно небольшой срок, в чем сыграл немалую роль и боевой дух пациентки. А сама Муслимат уверена, что обязана медикам жизнью, и пригласила медицинский персонал в полном составе к себе в гости, отпраздновать свое выздоровление", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что медики тоже привязались к Аджиевой и на выписку подарили пожилой женщине кислородный концентратор для домашнего использования. Женщина не нуждается в кислородной поддержке и может дышать самостоятельно, но такой прибор ускорит процесс восстановления легких.