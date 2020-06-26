https://ria.ru/20200626/1573518658.html
Столетняя жительница Карачаево-Черкесии вылечилась от коронавируса
Столетняя жительница Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии Муслимат Аджиева вылечилась от коронавируса, поступив в медучреждение с двусторонней пневмонией... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:07
2020-06-26T15:07
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ПЯТИГОРСК, 26 июн - РИА Новости.
Столетняя жительница Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии Муслимат Аджиева вылечилась от коронавируса
, поступив в медучреждение с двусторонней пневмонией в состоянии средней тяжести, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"В Карачаево-Черкесии от коронавируса вылечилась 100-летняя пациентка. Жительница Адыге-Хабльского района Муслимат Аджиева (Шенкао) поступила в ковид-госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера с подтвержденной коронавирусной инфекцией и соответствующей симптоматикой. У женщины была диагностирована двусторонняя полиорганная пневмония I степени. Состояние Аджиевой оценивалось как среднетяжелое, ей подавался кислород, проводилось комплексное лечение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуацию осложняли наличие у пациентки хронических заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, а также почтенный возраст долгожительницы.
"Но медикам временного госпиталя на базе противотуберкулезного диспансера удалось добиться положительной динамики за сравнительно небольшой срок, в чем сыграл немалую роль и боевой дух пациентки. А сама Муслимат уверена, что обязана медикам жизнью, и пригласила медицинский персонал в полном составе к себе в гости, отпраздновать свое выздоровление", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что медики тоже привязались к Аджиевой и на выписку подарили пожилой женщине кислородный концентратор для домашнего использования. Женщина не нуждается в кислородной поддержке и может дышать самостоятельно, но такой прибор ускорит процесс восстановления легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.