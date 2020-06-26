Власти назвали причину схода вагонов в Приморье

"Из-за проливных дождей на железнодорожной ветке Смоляниново – Фокино с рельсов сошли три секции тепловоза и два вагона. По предварительным данным, причина аварии – сошедший сель. По данному участку железной дороги доставляют уголь в новый порт в районе Подъяпольского. Состав вез уголь в порт со стороны Смоляниново", - говорится в сообщении.