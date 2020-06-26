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Власти назвали причину схода вагонов в Приморье
Причиной схода тепловоза и двух грузовых вагонов в Приморье стал сель, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:04
дунай (река)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дунай (река), происшествия

Власти назвали причину схода вагонов в Приморье

15:04 26.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный узел во Владивостоке
Железнодорожный узел во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Железнодорожный узел во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Причиной схода тепловоза и двух грузовых вагонов в Приморье стал сель, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее ДВЖД проинформировала, что на 6 километре однопутного неэлектрифицированного участка перегона Смоляниново – Дунай Владивостокского территориального управления Дальневосточной железной дороги сошли с рельсов тепловоз и два вагона грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет.
"Из-за проливных дождей на железнодорожной ветке Смоляниново – Фокино с рельсов сошли три секции тепловоза и два вагона. По предварительным данным, причина аварии – сошедший сель. По данному участку железной дороги доставляют уголь в новый порт в районе Подъяпольского. Состав вез уголь в порт со стороны Смоляниново", - говорится в сообщении.
Из-за аварии движение поездов по всей ветке остановлено. Угрозы экологии нет, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
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