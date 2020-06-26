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Роспотребнадзор не обнаружил COVID-19 в московских водоемах
Коронавирус в водоёмах Москвы не обнаружен, но в 5 из 9 водных объектов качество воды не соответствуют норме, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:10
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор не обнаружил COVID-19 в московских водоемах

15:10 26.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМузей-усадьба "Кусково" в Москве
Музей-усадьба Кусково в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Коронавирус в водоёмах Москвы не обнаружен, но в 5 из 9 водных объектов качество воды не соответствуют норме, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.
Сообщается, что московский Роспотребнадзор контролирует 52 зоны отдыха, из них 9 - с купанием, и 43 зоны отдыха без купания.
"При вирусологическом исследовании 106 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоёме. При исследовании песка установлено, что во всех зонах отдыха с купанием песок соответствует санитарным нормативам", - говорится в сообщении.
Отмечается, с начала сезона проведено 1624 исследования воды водоемов и 1048 исследований песка. По результатам исследований воды 9 купальных водоемов установлено, что вода в 4 водоемах - озеро "Школьное", озеро "Черное", "Большой городской пруд" - ЗелАО, озеро "Белое" - ВАО отвечает санитарным требованиям.
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В пяти купальных водоемах выявлены несоответствия качества воды: "Тропарево" - ЮЗАО, озеро "Мещерское" - ЗАО – по санитарно-химическим показателям, пляж "Левобережный" - САО – по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" - СЗАО – по микробиологическим показателям.
В Управлении Роспотребнадзора по Москве напомнили, что режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Москве сохраняется, и зоны отдыха с купанием и без купания в эксплуатацию не принимались и не открывались. Мониторинг за качеством воды водоёмов и песка в зонах отдыха будет продолжен.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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