Роспотребнадзор не обнаружил COVID-19 в московских водоемах

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Коронавирус в водоёмах Коронавирус в водоёмах Москвы не обнаружен, но в 5 из 9 водных объектов качество воды не соответствуют норме, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора

Сообщается, что московский Роспотребнадзор контролирует 52 зоны отдыха, из них 9 - с купанием, и 43 зоны отдыха без купания.

"При вирусологическом исследовании 106 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоёме. При исследовании песка установлено, что во всех зонах отдыха с купанием песок соответствует санитарным нормативам", - говорится в сообщении.

Отмечается, с начала сезона проведено 1624 исследования воды водоемов и 1048 исследований песка. По результатам исследований воды 9 купальных водоемов установлено, что вода в 4 водоемах - озеро "Школьное", озеро "Черное", "Большой городской пруд" - ЗелАО, озеро "Белое" - ВАО отвечает санитарным требованиям.

В пяти купальных водоемах выявлены несоответствия качества воды: "Тропарево" - ЮЗАО, озеро "Мещерское" - ЗАО – по санитарно-химическим показателям, пляж "Левобережный" - САО – по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" - СЗАО – по микробиологическим показателям.

В Управлении Роспотребнадзора по Москве напомнили, что режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Москве сохраняется, и зоны отдыха с купанием и без купания в эксплуатацию не принимались и не открывались. Мониторинг за качеством воды водоёмов и песка в зонах отдыха будет продолжен.