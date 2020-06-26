https://ria.ru/20200626/1573518349.html
Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая редакция белорусской Конституции будет подготовлена в течение двух лет, при этом еще до ее принятия... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:23
2020-06-26T16:23
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573515441.html
павел рябышев
Батька, хватит плагиатом заниматься, ишь какой. У нас Владимир Владимирович первым запатентовал способ, как через конституцию полномочия продлевать. Своё придумывай.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 26 июн – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что новая редакция белорусской Конституции будет подготовлена в течение двух лет, при этом еще до ее принятия будут сделаны шаги по передаче полномочий "вниз" - местной власти.
В 2018 году Лукашенко заявил, что страна со временем придет к обсуждению вопроса о внесении поправок в конституцию, а в конце мая 2019 года сказал, что в ближайшее время в стране возможно или появление новой конституции, или внесение поправок в действующий основной закон.
"Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года", - сказал Лукашенко в пятницу в Солигорске. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
Он отметил, что несколько вариантов ему уже предложено, но "они не годятся". "Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что местные власти должны более широко заниматься своими территориями, потому что "на месте им виднее". "Что касается перераспределения полномочий наверху - президент, парламент, правительство, - это все должно быть прописано в конституции", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что новая редакция конституции будет приниматься на референдуме. "Мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики" (конкуренты в предвыборной гонке - ред.), через приватизацию, реформы и так далее - это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", - сказал белорусский президент.