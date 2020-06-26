Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573518349.html
Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая редакция белорусской Конституции будет подготовлена в течение двух лет, при этом еще до ее принятия... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:23
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://ria.ru/20200626/1573515441.html
Батька, хватит плагиатом заниматься, ишь какой. У нас Владимир Владимирович первым запатентовал способ, как через конституцию полномочия продлевать. Своё придумывай.
16
6
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_979c1ccb6113608407316ba73f6a2166.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_316:0:2364:2048_1400x0_80_0_0_ea2c21ea6d3f40696584a6e01ba359b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года

15:23 26.06.2020 (обновлено: 16:23 26.06.2020)
1260
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая редакция белорусской Конституции будет подготовлена в течение двух лет, при этом еще до ее принятия будут сделаны шаги по передаче полномочий "вниз" - местной власти.
В 2018 году Лукашенко заявил, что страна со временем придет к обсуждению вопроса о внесении поправок в конституцию, а в конце мая 2019 года сказал, что в ближайшее время в стране возможно или появление новой конституции, или внесение поправок в действующий основной закон.

"Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года", - сказал Лукашенко в пятницу в Солигорске. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

Он отметил, что несколько вариантов ему уже предложено, но "они не годятся". "Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что местные власти должны более широко заниматься своими территориями, потому что "на месте им виднее". "Что касается перераспределения полномочий наверху - президент, парламент, правительство, - это все должно быть прописано в конституции", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что новая редакция конституции будет приниматься на референдуме. "Мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики" (конкуренты в предвыборной гонке - ред.), через приватизацию, реформы и так далее - это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", - сказал белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
14:22
Лукашенко рассказал, во сколько обойдется новая экономика Белоруссии
121821314
Обсудить 6
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Батька, хватит плагиатом заниматься, ишь какой. У нас Владимир Владимирович первым запатентовал способ, как через конституцию полномочия продлевать. Своё придумывай.
26 июня, 16:27
прпавел рябышев
3100003
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко посетит открытие мемориала подо Ржевом и переговорит с Путиным
Центр общественной безопасности округа Хеннепин
WSJ сообщило о ситуации с уволенными полицейскими в Миннесоте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко против идеи о возвращении к конституции Белоруссии 1994 года
Портфель чиновника
Глава минфина Ингушетии ушла в отставку, проработав 2,5 месяца
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Cлуцкий прокомментировал слова Порошенко о Крыме
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: Россия не знает о том, что Китай пригласили на встречу с США
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Минск запросил у Швейцарии информацию о "тайном счете" сына Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, во сколько обойдется новая экономика Белоруссии
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Работа информационного центра ЦИК России
В голосовании по поправкам приняли участие восемь процентов нижегородцев
Молоток в зале судебных заседаний
Суд заочно арестовал новых фигурантов дела Абызова
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
При третьей неявке схиигумена Сергия суд может вынести решение без него
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента
Сотрудник лаборатории
На рынке в Орске обнаружили очаг коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния