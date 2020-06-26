Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года

МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая редакция белорусской Конституции будет подготовлена в течение двух лет, при этом еще до ее принятия будут сделаны шаги по передаче полномочий "вниз" - местной власти.

В 2018 году Лукашенко заявил, что страна со временем придет к обсуждению вопроса о внесении поправок в конституцию, а в конце мая 2019 года сказал, что в ближайшее время в стране возможно или появление новой конституции, или внесение поправок в действующий основной закон.

"Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года", - сказал Лукашенко в пятницу в Солигорске. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

Он отметил, что несколько вариантов ему уже предложено, но "они не годятся". "Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что местные власти должны более широко заниматься своими территориями, потому что "на месте им виднее". "Что касается перераспределения полномочий наверху - президент, парламент, правительство, - это все должно быть прописано в конституции", - сказал Лукашенко.