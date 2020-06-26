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Опрос показал рост числа готовых ездить на работу на велосипеде москвичей
Количество москвичей, желающих ездить на работу на велосипеде, возросло почти на треть по сравнению с 2018 годом, говорится в исследовании сервиса по поиску... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:00
москва
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
москва, общество

Опрос показал рост числа готовых ездить на работу на велосипеде москвичей

15:00 26.06.2020
108
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина катается на велосипеде
Мужчина катается на велосипеде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Мужчина катается на велосипеде. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Количество москвичей, желающих ездить на работу на велосипеде, возросло почти на треть по сравнению с 2018 годом, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие 1,6 тысячи работников и представители 500 работодателей из Москвы. Оно проводилось с 17 по 23 июня 2020 года.
"По сравнению с исследованием 2018 года возросло количество москвичей, желающих ездить на работу на велосипеде: 31% два года назад и 40% сегодня", - уточняется в исследовании.
Ранее власти Москвы выступили с инициативой снижения стоимости проката городских велосипедов, чтобы уменьшить пассажиропоток в общественном транспорте во время эпидемии коронавируса. Власти также предложили снизить цены на проезд в метро вне утреннего часа пик, чтобы перераспределить поток пассажиров во время эпидемии коронавируса.
На вопрос, готовы ли работодатели изменить время начала рабочего дня в ответ на инициативу властей, 11% представителей компаний ответили однозначно утвердительно. Еще 36% работодателей скорее готовы пересмотреть время начала работы. "Скорее не станут менять время начала работы сотрудников еще в 36% компаний. 17% однозначно отказываются от введения подобных изменений в графике работы компаний", - отметили аналитики компании.
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Сейчас добираются на работу на велосипеде 3% столичных жителей. Еще 40% москвичей хотели бы использовать двухколесный транспорт для поездок на работу. "Мужчины выражали готовность добираться до работы на велосипеде чаще женщин (45% против 36%). Больше всего же сторонников велопоездок — среди москвичей моложе 34 лет (46%)", - поясняют аналитики.
Время начала рабочего дня в 41% московских компаний фиксированное для всех категорий сотрудников. 42% работодателей установили разное время прихода на работу для различных категорий персонала. В 13% компаний начало трудового дня гибкое и определяется работниками самостоятельно, выяснили эксперты компании.
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