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Глава ДНР призвал установить российские стандарты во всех сферах
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости установления российских стандартов во всех сферах жизни ДНР. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:00
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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донецкая народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

Глава ДНР призвал установить российские стандарты во всех сферах

15:00 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости установления российских стандартов во всех сферах жизни ДНР.
"Мы не должны упускать из своего поля зрения нашу основную цель – интеграция с Россией. Синхронизация законодательства ДНР с законодательством РФ играет в этом процессе одну из ключевых ролей. Мы должны прийти к установлению российских стандартов во всех сферах жизни нашего общества. Сроки решения этой важной задачи зависят и от того, какой законотворческий темп вы возьмете", - сказал Пушилин на заседании парламента ДНР.
Он напомнил, что к 2022 году республика должна выйти на уровень жизни Ростовской области.
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6933215
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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