https://ria.ru/20200626/1573518217.html
Глава ДНР призвал установить российские стандарты во всех сферах
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости установления российских стандартов во всех сферах жизни ДНР. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:00
2020-06-26T15:00
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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https://ria.ru/20200611/1572813009.html
2
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:298:3112:2048_1400x0_80_0_0_b54eccc2af9ccd86ed04df37ac09aa5a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире