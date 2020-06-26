Глава ДНР призвал установить российские стандарты во всех сферах

"Мы не должны упускать из своего поля зрения нашу основную цель – интеграция с Россией. Синхронизация законодательства ДНР с законодательством РФ играет в этом процессе одну из ключевых ролей. Мы должны прийти к установлению российских стандартов во всех сферах жизни нашего общества. Сроки решения этой важной задачи зависят и от того, какой законотворческий темп вы возьмете", - сказал Пушилин на заседании парламента ДНР.