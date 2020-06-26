Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по поддержке туризма, они включают в себя налоговые послабления, сообщает пресс-служба ЕР.

"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по развитию туристической отрасли", - говорится в сообщении.

Предложения партии направлены на поддержку всех предприятий отрасли и развитие внутреннего туризма, уточнили в пресс-службе.

"Они включают налоговые послабления для отрасли, прежде всего – изменение ставки НДС. Ее предлагается снизить до 10% до конца 2020 года. Также в "Единой России" предлагают расширить меры поддержки МСП на крупные компании сферы туризма – поддержку необходимо оказывать всем предприятиям, выручка которых в условиях пандемии снизилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим периодом", - уточняется в сообщении пресс-службы.

ЕР также предлагает рекомендовать субъектам РФ ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для объектов гостинично-туристской отрасли до августа 2020 года включительно. Кроме того, предлагается в целом снизить тарифы на коммунальные услуги для отрасли. В партии также предлагают упростить порядок и процедуры оформления туристических виз для иностранных туристов.

В числе других инициатив – разработка механизмов государственного регулирования, потребительской кооперации, создание условий для льготного кредитования, развитие механизмов государственно-частного партнерства, ускорение работы над "регуляторной гильотиной".