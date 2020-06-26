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Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по поддержке туризма, они включают в себя... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:08
михаил мишустин
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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353
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михаил мишустин, дмитрий медведев, единая россия, экономика

Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

14:59 26.06.2020 (обновлено: 15:08 26.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по поддержке туризма, они включают в себя налоговые послабления, сообщает пресс-служба ЕР.
"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по развитию туристической отрасли", - говорится в сообщении.
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Предложения партии направлены на поддержку всех предприятий отрасли и развитие внутреннего туризма, уточнили в пресс-службе.
"Они включают налоговые послабления для отрасли, прежде всего – изменение ставки НДС. Ее предлагается снизить до 10% до конца 2020 года. Также в "Единой России" предлагают расширить меры поддержки МСП на крупные компании сферы туризма – поддержку необходимо оказывать всем предприятиям, выручка которых в условиях пандемии снизилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим периодом", - уточняется в сообщении пресс-службы.
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ЕР также предлагает рекомендовать субъектам РФ ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для объектов гостинично-туристской отрасли до августа 2020 года включительно. Кроме того, предлагается в целом снизить тарифы на коммунальные услуги для отрасли. В партии также предлагают упростить порядок и процедуры оформления туристических виз для иностранных туристов.
В числе других инициатив – разработка механизмов государственного регулирования, потребительской кооперации, создание условий для льготного кредитования, развитие механизмов государственно-частного партнерства, ускорение работы над "регуляторной гильотиной".
"В партии предлагают создать в сегменте внутреннего туризма отраслевое объединение для оказания помощи туристам, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора. В сфере выездного туризма такая ассоциация уже существует", - сообщает пресс-служба партии.
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Михаил МишустинДмитрий МедведевЕдиная РоссияЭкономика
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