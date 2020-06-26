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Власти готовы при необходимости поддержать волонтеров, заявил Путин
Власти России готовы поддержать волонтеров, если им необходима помощь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:12
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Власти готовы при необходимости поддержать волонтеров, заявил Путин

14:56 26.06.2020 (обновлено: 15:12 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Власти России готовы поддержать волонтеров, если им необходима помощь, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что у российских волонтеров наверняка много идей и проектов, и он сказал, что с радостью про это послушает.
Москва
16 июня, 10:51Распространение нового коронавируса
В Москве рассказали о волонтерах, помогающих больным COVID-19
"Если потребуется дополнительная поддержка, пожалуйста, сформулируйте, что нужно, и мы с удовольствием вас поддержим", - сказал Путин в ходе общения с участниками акции "Мы вместе".
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