Путин оценил вклад волонтеров в борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин поблагодарил волонтеров за помощь в период пандемии коронавируса

"Большое спасибо вам, вашим единомышленникам, волонтерам, сотрудникам общественных и некоммерческих организаций — всем великодушным людям, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни, здоровья наших сограждан", — сказал президент на встрече с участниками общероссийской акции "Мы вместе".

По его словам, "в такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа".

"Вместе с врачами, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения, со всеми, кто находился на своем посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать. Такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служат главным, решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией", — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что слова "мы вместе" в период эпидемии стали "символом надежды для нашего общества, для всей страны".

"По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную практическую помощь более чем трем миллионам наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе — инвалидам, тяжелобольным, пожилым людям", — сообщил Путин.

Президент добавил, что власти готовы поддержать волонтеров, если им необходима помощь.

По последним данным, в России выявили более 620 тысяч случаев COVID-19, свыше 385 тысяч уже поправились, 8781 пациент умер.